Contó con el desfile de cerca de 700 deportistas de ocho delegaciones, música en vivo y el encendido de la Llama de la Esperanza.

Este domingo 8 de noviembre se inauguraron oficialmente los Juegos Preparatorios de Olimpiadas Especiales, rumbo a Santiago 2027.

La ceremonia, en el Court Central del Centro de Tenis del Parque Estadio Nacional, marcó el inicio de la principal prueba operativa antes de los Juegos Mundiales de octubre de 2027.

La jornada comenzó con el desfile de las delegaciones de Hong Kong, Chinese Taipei, Malta, Eslovaquia, Canadá, Paraguay y Puerto Rico. Las escoltó el pasacalle «Océano» de Ariete Producciones, y cerró el ingreso Olimpiadas Especiales Chile, con atletas de distintas regiones del país.

Luego vino el cuadro artístico «Chile y su Diferencia», con los atletas Teresita Lira y Gonzalo Escobar, el actor Felipe Contreras y la cantautora Pascuala Ilabaca.

La ceremonia inaugural tuvo una presencia masiva de deportistas

La ceremonia inaugural de Olimpiadas Especiales tuvo tintes patriotas

La ceremonia inaugural estuvo marcada por un fuerte componente cívico y simbólico. Durante la presentación del Emblema Patrio, la bandera fue izada a media asta en respeto al duelo oficial por la muerte del destacado director nacional Sebastián Lelio.

Tras el himno nacional, el protocolo continuó con los Juramentos Deportivos, donde atletas, entrenadores y jueces proclamaron el histórico lema del movimiento: «Quiero ganar. Pero si no puedo ganar, quiero ser valiente en el intento», reforzando el compromiso ético que cruzará estos cinco días de competencia.

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La ceremonia coincidió con la primera celebración del Día Nacional del Encuentro Familiar. “Detrás de cada atleta que hoy pisa esta cancha hay un cuidador, una madre, un padre o un abuelo que creyó primero. Hoy queremos decirles, desde el Estado de Chile, que no están solos”, afirmó el ministro Francisco Riveros.

Agregó que el compromiso del Gobierno es que el evento “no sea un espejismo de dos semanas, ni se quede encapsulado en Santiago”, y que llegue a las 16 regiones a través de la política “A Mover Chile”.

Carolina Picasso, presidenta de Olimpiadas Especiales Chile y directora del Comité Organizador Local Santiago 2027, destacó que estos Juegos son también los Juegos Nacionales del programa.

“Reunimos a una delegación de cerca de 900 personas de 15 de las 16 regiones del país. Hace solo dos años, nuestra última delegación en una competencia internacional tuvo 68 atletas; hoy son cerca de 700. Agradecemos al Estado de Chile, al Ministerio del Deporte y al Instituto Nacional de Deportes, a Special Olympics International, a las instituciones y empresas aliadas, a los voluntarios y a las familias por hacer posible este sueño”, señaló.

Claudia Echeverry, presidenta regional y directora general de Olimpiadas Especiales América Latina, afirmó: “Estos Juegos son un paso fundamental en el camino hacia los Juegos Mundiales Santiago 2027.

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El próximo año, Chile hará historia al convertirse en el primer país de América Latina en albergarlos. Queremos que sea recordado no solo por unos Juegos excepcionales, sino por las oportunidades que seamos capaces de crear: más escuelas inclusivas, más espacios de participación y más comunidades comprometidas con la inclusión”.

Las competencias de atletismo, natación, futsal, básquetbol 3×3 y fútbol 7 comienzan este lunes 9 de noviembre a las 09:00 horas en el Parque Estadio Nacional. Se pueden seguir en vivo por el canales de YouTube de Special Olympics.