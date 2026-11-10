El Tano espera que los Albos le cumplan un importante deseo para quedarse en Macul.

En medio de los festejos por el título, Colo Colo comienza a planificar lo que será la temporada 2027. Para eso, es fundamental aclarar la continuidad de Fernando Ortiz como entrenador.

El argentino llegó entre muchas dudas. Las críticas aumentaron cuando inició perdiendo este 2026 ante Limache, pero dio vuelta la historia y terminó coronándose como campeón con una muy buena campaña. Ahora todos quieren que se quede.

El refuerzo que desea Ortiz

En Colo Colo si bien han dicho en más de una oportunidad que iban a ver el tema de las renovaciones al terminar el torneo, el hecho de que hayan ganado el título con tres fechas de anticipación hizo que se adelante un poco este proceso. La prioridad es Fernando Ortiz.

El DT termina contrato y en los Albos ya han manifestado su intención de que siga en Macul. El argentino es el que tiene la decisión en sus manos, pero esta no será a cualquier precio. Según indican en Radio ADN, Ortiz tiene un par de condiciones.

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Fernando Ortiz quiere escuchar el proyecto deportivo que le presentan desde Colo Colo, además, desea saber el presupuesto que dispondrá el club para traer refuerzos y la injerencia que podrá tener. Es en este último punto donde tiene un nombre marcado con destacador para ser la primera incorporación.

Se trata de Diego Valdés. Ortiz ya tuvo a este volante en América de México y en más de una ocasión lo ha querido traer a los Albos, pero no han llegado a buen puerto las negociaciones con Vélez Sarsfield. Para 2027, el entrenador desea que llegue a Macul.

Valdés es un constante deseo de Ortiz. Imagen: Getty

El la presente temporada Valdés suma 26 partidos, 4 goles y 6 asistencias. En los últimos encuentros viene siendo suplente con Guillermo Barros Schelotto. Ahora Colo Colo tiene la misión de cumplir con el eterno deseo de su entrenador y de paso, buscar asegurar la continuidad de Fernando Ortiz.