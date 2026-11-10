Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Campeón con Colo Colo destroza a Mosa y compañía tras festejos dedicados a la U: “Espécimen… Sin neuronas”

Los cánticos con destino al archirrival sacaron ronchas y uno que supo vestir por años la camiseta alba alzó la voz. Pidió que se frente la incitación a la violencia.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
La euforia en medio de los festejos en el Estadio Monumental.
© Photosport.La euforia en medio de los festejos en el Estadio Monumental.

Colo Colo celebró el título de la Liga de Primera acordándose de U de Chile a la hora de los cánticos. Primero fue Aníbal Mosa en el Nelson Oyarzún de Chillán, gritando la canción de la barra “Te aseguro que el chuncho campeón”.

Tras eso, Javier Correa dedicó duras frases en el bus de vuelta diciendo “Cómprate una moto para ver si nos alcanzas, la concha… Puto, culiao, te rompo el orto donde quieras la conc… Mano a mano”. Y el pasado lunes llegaría la guinda de la torta.

Arturo Vidal lideró la fiesta en el Estadio Monumental con el clásico grito: “Y tení que aceptarlo, chuncho conch…”. Tras eso, un recordado campeón con los albos puso freno a la euforia y criticó los polémicos cánticos del equipo a U de Chile.

Tweet placeholder

Hacen trizas a los jugadores de Colo Colo

Leonardo Véliz, uno que supo ser campeón con Colo Colo, alzó la voz y criticó con todo los festejos albos con frases dedicas al archirrival. En diálogo con RedGol, el también DT no se guardó nada por la particular celebración.

Photosport.

Photosport.

No tienen dos dedos de frente, y lo digo, y lo insisto… No tienen neuronas para pensar. Empañan todo lo bueno que ha hecho Colo Colo en un campeonato pobrísimo, que lo ganó, pero mirando pa’ atrás. No hay ningún jugador destacado”, lanzó.

Para el “Pollo”, los cánticos contra la U no corresponden y pidió al plantel que “celebren con la humildad. Es el es el equipo más popular de Chile, eso lo saben todos, pero meter el dedo en la llaga para seguir provocando esa rabia y odio… Después nos vamos a lamentar”.

Javier Correa hace trizas a U de Chile: “Compra una moto a ver si nos alcanzas, la conch… La tienen recontra adentro”

ver también

Javier Correa hace trizas a U de Chile: “Compra una moto a ver si nos alcanzas, la conch… La tienen recontra adentro”

Mosa tampoco se salvó

¿Qué le pareció la figura de Aníbal Mosa en los festejos? Véliz estalló contra el presidente de Blanco y Negro diciendo que “es otro espécimen que no se da cuenta el lugar en que está”.

Tweet placeholder

“Que mire a otros presidentes, ya que fue al Balón de Oro, que mire cómo se trata el fútbol en Europa, con respeto entre los presidentes… Fue a puro pasear y y a florearse, y mira cómo actúa acá, po. Actúa como un fanático más de la barra y eso es impresentable”, cerró.

Lee también
Ex compañero de la Roja critica a Vidal por su canto contra la U
Colo Colo

Ex compañero de la Roja critica a Vidal por su canto contra la U

“Que sigan todos”: La particular exigencia del plantel de Colo Colo a Aníbal Mosa
Colo Colo

“Que sigan todos”: La particular exigencia del plantel de Colo Colo a Aníbal Mosa

Los 5 jugadores que quiere renovar Colo Colo para la temporada 2027
Colo Colo

Los 5 jugadores que quiere renovar Colo Colo para la temporada 2027

Mosa le responde a Vidal: "Es un emblema, pero no juega solo"
Colo Colo

Mosa le responde a Vidal: "Es un emblema, pero no juega solo"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo