Los cánticos con destino al archirrival sacaron ronchas y uno que supo vestir por años la camiseta alba alzó la voz. Pidió que se frente la incitación a la violencia.

Colo Colo celebró el título de la Liga de Primera acordándose de U de Chile a la hora de los cánticos. Primero fue Aníbal Mosa en el Nelson Oyarzún de Chillán, gritando la canción de la barra “Te aseguro que el chuncho campeón”.

Tras eso, Javier Correa dedicó duras frases en el bus de vuelta diciendo “Cómprate una moto para ver si nos alcanzas, la concha… Puto, culiao, te rompo el orto donde quieras la conc… Mano a mano”. Y el pasado lunes llegaría la guinda de la torta.

Arturo Vidal lideró la fiesta en el Estadio Monumental con el clásico grito: “Y tení que aceptarlo, chuncho conch…”. Tras eso, un recordado campeón con los albos puso freno a la euforia y criticó los polémicos cánticos del equipo a U de Chile.

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Hacen trizas a los jugadores de Colo Colo

Leonardo Véliz, uno que supo ser campeón con Colo Colo, alzó la voz y criticó con todo los festejos albos con frases dedicas al archirrival. En diálogo con RedGol, el también DT no se guardó nada por la particular celebración.

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“No tienen dos dedos de frente, y lo digo, y lo insisto… No tienen neuronas para pensar. Empañan todo lo bueno que ha hecho Colo Colo en un campeonato pobrísimo, que lo ganó, pero mirando pa’ atrás. No hay ningún jugador destacado”, lanzó.

Para el “Pollo”, los cánticos contra la U no corresponden y pidió al plantel que “celebren con la humildad. Es el es el equipo más popular de Chile, eso lo saben todos, pero meter el dedo en la llaga para seguir provocando esa rabia y odio… Después nos vamos a lamentar”.

ver también Javier Correa hace trizas a U de Chile: “Compra una moto a ver si nos alcanzas, la conch… La tienen recontra adentro”

Mosa tampoco se salvó

¿Qué le pareció la figura de Aníbal Mosa en los festejos? Véliz estalló contra el presidente de Blanco y Negro diciendo que “es otro espécimen que no se da cuenta el lugar en que está”.

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“Que mire a otros presidentes, ya que fue al Balón de Oro, que mire cómo se trata el fútbol en Europa, con respeto entre los presidentes… Fue a puro pasear y y a florearse, y mira cómo actúa acá, po. Actúa como un fanático más de la barra y eso es impresentable”, cerró.