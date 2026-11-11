La renovación del King cada vez se complica más tras sus últimos dichos, dejando en claro que está molesto con la dirigencia de Blanco y Negro.

El caso de Arturo Vidal y su continuidad en Colo Colo sigue siendo un dolor de cabeza en los pasillos del estadio Monumental. Ya es conocida la disconformidad del jugador por las negociaciones con Blanco y Negro, por lo que cada vez se aleja más de una posible firma.

Es esa línea, la postura de Fernando Ortiz también es clara. Si bien el DT sabe que el King es un pilar del equipo, tampoco se enfrascará con Aníbal Mosa y compañía en caso que no haya acuerdo por su continuidad.

“Si Arturo Vidal no sigue en Colo Colo, a Fernando Ortiz no se le mueve un pelo, no hace ruido. No se va a volver loco ni mucho menos, ni irá donde Jaime Pizarro”, informó Cristián Alvarado, en Los Tenores Mañaneros.

Ortiz se desliga y el ByN tienen la última palabra por Vidal

Siempre según bajo la citada fuente, la postura de Fernando Ortiz es clara sobre las negociaciones por Arturo Vidal. El DT, quien está cerca de asegurar su renovación, no quiere más problemas con el King.

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“Fernando Ortiz dice: ‘Yo no voy a tomar la decisión de decir, no quiero a Arturo Vidal o quiero que continúe’. Esta decisión la toma el directorio de Blanco y Negro, Mosa y Pizarro, ellos lo trajeron”, explica Alvarado.

Según el reporte del periodista con ojos en el Estadio Monumental, “en esa línea, Ortiz no se va a encasillar o no lo dirá publicamente. Mi informacion es que si Vidal no continúa en Colo Colo, Fernando Ortiz no hará ruido, lo va a dejar partir”.

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Ahora vendrán días movidos en la interna del equipo campeón de la Liga de Primera. Tal como recalcó Aníbal Mosa, lo primero es asegurar la continuidad del entrenador y después se verán los casos de los jugadores.