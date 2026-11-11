Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Filtran la verdad de negociaciones en Colo Colo: “Si Vidal no sigue, al Tano Ortiz no se le mueve un pelo”

La renovación del King cada vez se complica más tras sus últimos dichos, dejando en claro que está molesto con la dirigencia de Blanco y Negro.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Entrempada está la negociación por la continuidad del King en Macul.
© Photosport.Entrempada está la negociación por la continuidad del King en Macul.

El caso de Arturo Vidal y su continuidad en Colo Colo sigue siendo un dolor de cabeza en los pasillos del estadio Monumental. Ya es conocida la disconformidad del jugador por las negociaciones con Blanco y Negro, por lo que cada vez se aleja más de una posible firma.

Es esa línea, la postura de Fernando Ortiz también es clara. Si bien el DT sabe que el King es un pilar del equipo, tampoco se enfrascará con Aníbal Mosa y compañía en caso que no haya acuerdo por su continuidad.

Si Arturo Vidal no sigue en Colo Colo, a Fernando Ortiz no se le mueve un pelo, no hace ruido. No se va a volver loco ni mucho menos, ni irá donde Jaime Pizarro”, informó Cristián Alvarado, en Los Tenores Mañaneros.

Ortiz se desliga y el ByN tienen la última palabra por Vidal

Siempre según bajo la citada fuente, la postura de Fernando Ortiz es clara sobre las negociaciones por Arturo Vidal. El DT, quien está cerca de asegurar su renovación, no quiere más problemas con el King.

Photosport

Photosport

Fernando Ortiz dice: ‘Yo no voy a tomar la decisión de decir, no quiero a Arturo Vidal o quiero que continúe’. Esta decisión la toma el directorio de Blanco y Negro, Mosa y Pizarro, ellos lo trajeron”, explica Alvarado.

Según el reporte del periodista con ojos en el Estadio Monumental, “en esa línea, Ortiz no se va a encasillar o no lo dirá publicamente. Mi informacion es que si Vidal no continúa en Colo Colo, Fernando Ortiz no hará ruido, lo va a dejar partir”.

Mosa aborda el quiebre por renovación de Arturo Vidal en Colo Colo: “No olviden que fui el que más peleó porque llegara”

ver también

Mosa aborda el quiebre por renovación de Arturo Vidal en Colo Colo: “No olviden que fui el que más peleó porque llegara”

Ahora vendrán días movidos en la interna del equipo campeón de la Liga de Primera. Tal como recalcó Aníbal Mosa, lo primero es asegurar la continuidad del entrenador y después se verán los casos de los jugadores.

Lee también
¡Alarma! Paredes sabe cosas y es pesimista con el futuro de Vidal
Colo Colo

¡Alarma! Paredes sabe cosas y es pesimista con el futuro de Vidal

Los 3 pilares que le ofrece Colo Colo a Fernando Ortiz para renovar
Colo Colo

Los 3 pilares que le ofrece Colo Colo a Fernando Ortiz para renovar

El histórico logro que firma Mosa como presidente de Colo Colo
Colo Colo

El histórico logro que firma Mosa como presidente de Colo Colo

Ex Colo Colo abre el debate sobre la renovación de Marcos Bolados
Colo Colo

Ex Colo Colo abre el debate sobre la renovación de Marcos Bolados

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo