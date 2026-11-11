Pronósticos Italia vs Francia: ¿el clásico europeo define el liderato del grupo?

Descubre los mejores pronósticos de Italia vs Francia por la UEFA Nations League. Analizamos las cuotas, estadísticas y alineaciones para el partido.

Los mejores pronósticos de Italia vs Francia para este partidazo de la Nations League. Analizamos las cuotas y estadísticas para apostar en este esperado encuentro europeo.

Este jueves 12 de noviembre a las 16:45 horas (hora de Chile), la Azzurra recibe a Les Bleus en el Stadio Giuseppe Meazza por la quinta jornada del torneo, con el liderato del Grupo 1 en juego

Nuestros picks Pronósticos: Italia vs Francia Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico RESULTADO DEL PARTIDO: EMPATE El último enfrentamiento terminó 1-1 y mostró un desarrollo equilibrado: Francia tuvo más posesión, pero Italia generó las ocasiones más peligrosas. La localía puede volver a emparejar el trámite entre dos selecciones que buscan el liderato. 1xbet 4.00 Pronóstico ANOTA EN CUALQUIER MOMENTO: KYLIAN MBAPPÉ Mbappé llega en gran forma goleadora y su regreso representa un impulso para Francia. Italia recibió goles en siete de sus últimos ocho partidos, una tendencia que puede ofrecerle espacios al delantero. 1xbet 1.90 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido Italia vs Francia

Italia ha marcado en 14 de sus últimos 15 partidos, pero registra solo una portería a cero en siete juegos oficiales.

ha marcado en 14 de sus últimos 15 partidos, pero registra solo una portería a cero en siete juegos oficiales. Francia ha perdido apenas dos de sus últimos 12 encuentros y se quedó sin anotar solo una vez en 25 compromisos.

ha perdido apenas dos de sus últimos 12 encuentros y se quedó sin anotar solo una vez en 25 compromisos. El último enfrentamiento directo entre ambos finalizó en un empate 1-1 el pasado mes de octubre.

Kylian Mbappé regresa a la convocatoria francesa tras superar una lesión que lo marginó de las fechas anteriores.

Cuotas 1X2 Cuotas: Italia vs Francia Cuotas ofrecidas por 1xBet Italia 4.16 1xBet Empate 4.00 1xBet Francia 1.75 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Italia vs Francia

Italia llega a este compromiso en la segunda posición con siete puntos. La Azzurra ha perdido solo uno de sus últimos ocho partidos, mostrando solidez en casa, aunque sus problemas defensivos recientes podrían ser críticos ante un rival de esta jerarquía.

Por su parte, Francia lidera la zona con 10 unidades. El equipo de Zinedine Zidane recupera a Kylian Mbappé, potenciando enormemente su ataque. Los galos dominaron la posesión en el duelo previo y confían en su racha goleadora para imponerse y asegurar la clasificación.

Nuestra apuesta segura: Resultado del partido Empate

El último duelo en octubre terminó 1-1, mostrando un desarrollo muy parejo. Aunque Francia dominó la posesión, Italia generó ocasiones de mayor peligro. Las cuotas dan favoritismo a la visita, pero la localía empareja el trámite.

Apostar por la igualdad ofrece un gran valor considerando la solidez de ambos planteles y lo mucho que está en juego por el liderato.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Empate – 4.00 en 1xbet

Apuesta de valor: Anota en cualquier momento Kylian Mbappé

El regreso de Kylian Mbappé es clave para Zinedine Zidane. El delantero llega en un momento brillante, acumulando una gran racha goleadora con su club en las últimas semanas.

Con la defensa italiana vulnerable tras recibir goles en siete de sus últimos ocho juegos, el atacante tendrá espacios. Su cuota representa una oportunidad inmejorable para los mejores pronósticos deportivos.

Apuesta 2 | Anota en cualquier momento: Kylian Mbappé – 1.90 en 1xbet

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Alineaciones probables en Italia vs Francia

Italia: Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Tonali, Barella, Vergara, Esposito, Cambiaghi.

Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Tonali, Barella, Vergara, Esposito, Cambiaghi. Francia: Maignan, Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Olise, Mbappé, Doué.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Italia vs Francia

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Italia vs Francia?

Francia es el favorito según las cuotas, con un 57% de probabilidad de victoria gracias a su liderato y el regreso de sus figuras.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El encuentro se disputará en el Stadio Giuseppe Meazza el jueves 12 de noviembre a las 16:45 horas (hora de Chile).

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

El empate ofrece un gran valor con una cuota de 4.00, ideal para quienes buscan un retorno alto en un duelo de fuerzas parejas.

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