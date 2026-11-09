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Colo Colo

Aníbal Mosa es el dirigente más exitoso en la historia de Colo Colo: 14 títulos oficiales

Desde su llegada a la presidencia del Cacique, el puertomontino superó a nombres como Jorge Vergara, Héctor "Aladino" Gálvez y Robinson Álvarez.

Por Alfonso Zúñiga

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Aníbal Mosa, el dirigente más exitoso en la historia de Colo Colo.
© PhotosportAníbal Mosa, el dirigente más exitoso en la historia de Colo Colo.

Para coronar quizás el mejor año de su vida como dirigente de Colo Colo, el actual presidente Aníbal Mosa ingresó por la puerta grande en la historia de la institución, gracias a la obtención de la Liga de Primera 2026 en Chillán.

Durante su estancia en Blanco y Negro como timonel o en otros cargos dentro de la regencia alba, el empresario de origen sirio alcanzó un total de 14 títulos oficiales, que se distribuyen en seis Torneos Nacionales, cuatro Copa Chile y cuatro Supercopas de Chile.

Estos números, según reveló el periodista y estadístico Luis Antonio Reyes lo ponen como el directivo más exitoso en 101 años de historia de Colo Colo, superando en ese puesto de privilegio a Jorge Vergara, que durante dos etapas (1986-1993 y 1995-1998) ganó 13, entre ellos la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana.

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El histórico logro que firma Mosa como dirigente de Colo Colo

El puertomontino superó en el registro a nombres históricos para el Cacique como Eduardo Menichetti que llegó a 11 campeonatos, y a otros de la talla de Waldo Sanhueza, Eduardo Bunster, Humberto Verdugo, Héctor “Aladino” Gálvez o Róbinson Álvarez.

Ahora, si Colo Colo consigue ganar la Copa Chile este 2026, Aníbal Mosa alcanzará el registro como el presidente más exitoso de la historia de Colo Colo, un centro que hoy posee Peter Dragicevic con 10 coronaciones en dos etapas (1986-1991 y 1994-2002).

Estos son los nueve títulos que el empresario consiguió como mandamás albo:

AÑOTÍTULO
2015Torneo de Apertura
2016Copa Chile
2017Supercopa de Chile
2017Torneo de Transición
2018Supercopa de Chile
2019Copa Chile
2024Liga de Primera
2024Supercopa de Chile
2026Liga de Primera

En síntesis

  • Aníbal Mosa sumó 14 títulos con Colo Colo y se convirtió en el dirigente más exitoso de su historia.
  • El empresario superó a Jorge Vergara, quien sumaba 13 coronas oficiales con el cuadro popular.
  • Si alza la Copa Chile 2026, Mosa superará a Peter Dragicevic como el presidente albo más ganador.
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