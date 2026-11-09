Desde su llegada a la presidencia del Cacique, el puertomontino superó a nombres como Jorge Vergara, Héctor "Aladino" Gálvez y Robinson Álvarez.

Para coronar quizás el mejor año de su vida como dirigente de Colo Colo, el actual presidente Aníbal Mosa ingresó por la puerta grande en la historia de la institución, gracias a la obtención de la Liga de Primera 2026 en Chillán.

Durante su estancia en Blanco y Negro como timonel o en otros cargos dentro de la regencia alba, el empresario de origen sirio alcanzó un total de 14 títulos oficiales, que se distribuyen en seis Torneos Nacionales, cuatro Copa Chile y cuatro Supercopas de Chile.

Estos números, según reveló el periodista y estadístico Luis Antonio Reyes lo ponen como el directivo más exitoso en 101 años de historia de Colo Colo, superando en ese puesto de privilegio a Jorge Vergara, que durante dos etapas (1986-1993 y 1995-1998) ganó 13, entre ellos la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana.

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El histórico logro que firma Mosa como dirigente de Colo Colo

El puertomontino superó en el registro a nombres históricos para el Cacique como Eduardo Menichetti que llegó a 11 campeonatos, y a otros de la talla de Waldo Sanhueza, Eduardo Bunster, Humberto Verdugo, Héctor “Aladino” Gálvez o Róbinson Álvarez.

Ahora, si Colo Colo consigue ganar la Copa Chile este 2026, Aníbal Mosa alcanzará el registro como el presidente más exitoso de la historia de Colo Colo, un centro que hoy posee Peter Dragicevic con 10 coronaciones en dos etapas (1986-1991 y 1994-2002).

Estos son los nueve títulos que el empresario consiguió como mandamás albo:

AÑO TÍTULO 2015 Torneo de Apertura 2016 Copa Chile 2017 Supercopa de Chile 2017 Torneo de Transición 2018 Supercopa de Chile 2019 Copa Chile 2024 Liga de Primera 2024 Supercopa de Chile 2026 Liga de Primera

En síntesis