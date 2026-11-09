Tanto el presidente de Blanco y Negro como el técnico argentino ratificaron que arrancaron las tratativas en busca de extender el vínculo para 2027.

En medio del jolgorio dentro del Estadio Monumental por la celebración de la estrella número 35 para Colo Colo, se dio inicio de manera oficial a las negociaciones entre la dirigencia del club y el técnico argentino Fernando Ortiz para su continuidad.

El primero en confirmar la noticia fue su presidente Aníbal Mosa, quien en conversación con Daniel Arrieta de TNT Sports manifestó que “las conversaciones partieron hoy. Yo soy un hombre de palabra, cuando digo una cosa es lo que voy a hacer”.

“Tuvimos conversaciones durante el viaje (a Chillán) con el Tano, mañana (martes) y pasado (miércoles) seguiremos profundizándolas. Así que se está dando todo tal como hablamos”, expresó el mandamás de Colo Colo quien reconoce que “está cerca de renovar, pero lo importante son los deseos y ganas, que el proyecto seduzca y una chispeza que nos una para lograr cosas”.

Ortiz y Mosa inician charlas para seguir en Colo Colo

Faltaba conocer la impresión del técnico trasandino para saber si finalmente las palabras del empresario de origen sirio eran ciertas. En conversación con TNT Sports, el DT reveló que “hemos hablado con Aníbal, hoy (lunes) tuvimos un encuentro telefónico y puedo decir que vamos por buen camino“.

“Nosotros dos queremos lo mejor para esta institución, y eso es lo más importante, seguiremos hablando pero vamos en buena ruta”, añade el estratega albo, quien deja claro que “hoy me mueve lo deportivo, vine a Colo Colo por hambre de gloria y quiero quedar en la historia de este club, hacer un equipo competitivo y poder pelear por todo”.

Así las cosas será cuestión de días para que salga humo blanco del Estadio Monumental y se oficialice (o no) la continuidad de Fernando Ortiz en la tienda alba por toda la temporada 2027, con la Copa Libertadores como la mayor obsesión.

ver también La verdadera razón de Colo Colo para confiar en Fernando Ortiz: un espejo de la Libertadores 91

En síntesis