Nueva polémica en la Primera B: el fuerte cruce que protagonizan San Felipe y Puerto Montt

El cuadro del “Uni-Uni” emplazó al cuadro del velero luego de tratarlos de los encargados de realizar escritoriazos.

La Primera B vive una jornada histórica. Durante la tarde de este miércoles 11 de noviembre se espera la resolución sobre el escritoriazo a San Marcos de Arica. Lo que puede ser determinante para el futuro del norte especialmente por el tema de su desafiliación.

Sin embargo, mientras en el Tribunal se define este importante ítem, se desató una nueva disputa y justamente entre dos clubes que también salieron al baile con los escritoriazos.

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Este es el caso de Deportes Puerto Montt y que zafó de la acusación que se hizo en su contra pro no pagar el impuesto único. Pero ahora fue su director deportivo, Pablo Soto, el que dejó la grande con una declaración hacia los equipo denunciantes. En este caso: Unión San Felipe, Santa Cruz y Rangers.

“Creo que vamos a zafar Arica y nosotros. Después estos tres equipos se van a matar entre ellos”, expresó en Mi Sur Deportes.

Unión San Felipe sale al cruce de polémicos dichos de Puerto Montt

Tras los dichos emitidos a principio de semana, fue Unión San Felipe el que tomó el guante y salió al cruce de inmediato.

“Debe entender que no es licito retener o apropiarse de las remuneraciones de los trabajares. Lo obtenido en la cancha solo es legitimo cuando al competencia se desarrolla en igualdad de condiciones”, expresaron desde el Acongagua.

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“Es trampa y deslealtad aprovecharse del incompleto de las reglas par obtener ventaja deportiva”, recalcaron. Pero la guinda de la torta la dejaron para el final y apuntaron hacia la falta que cometió Puerto Montt y que hoy lo tiene en el ojo del huracán.

“Nuestro club invierte de acuerdo con su presupuesto y cumple con sus obligaciones. Declara y paga el impuesto único correspondiente, sin retener esos recursos para obtener una ventaja. ¿Puede decir lo mismo Deportes Puerto Montt?”, remataron.