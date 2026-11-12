En el Uní-Uní, el gerente general encendió el ambiente por la definición que tomó la Segunda Sala con Puerto Montt y San Marcos.

Unión San Felipe puso el grito en el cielo luego se que resolviera el escritoriazo de la Primera B. La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina tomó la determinación de revocar la desafiliación de San Marcos de Arica, aunque de todas maneras le impuso una millonaria multa al cuadro nortino.

También liberó de polvo y paja a Deportes Puerto Montt, que cerrará su participación ante Cobreloa en Calama. Por esta decisión, el Uní-Uní tiene riesgo latente de descender. Debe ganarle a Unión Española si pretende evadir la Segunda División, toda vez que Rangers visitará a Deportes Santa Cruz en la fecha final.

En ese contexto, el gerente general del cuadro aconcagüino sacó la voz con firmeza para reprobar la situación. “Marca algo gravísimo. Un antes y un después. Institucionaliza la trampa, hace que puedas competir maliciosamente, en desigualdad de condiciones y no te pasa nada”, afirmó Eduardo Olivares a radio Líder.

“O te pasan una multa. La misma sentencia lo reconoce, la falta existe. Todos quedamos notificados que es conveniente hacer trampa y faltar el reglamento. Después no pasa nada, pagas 80 millones y se acabó el problema. Liquida la seguridad jurídica en la industria”, añadió el abogado.

Agregó más críticas. “Esto hace permeable a la trampa. Hay que estudiar la situación y ver si se puede seguir en eso. En esas condiciones, te están diciendo que seas tramposo, no cumplir los reglamentos. Faltar o dejar cosas sin pagar y no pasará nada. O le van a aplicar una multa, que es lo mismo que nada”, expuso Olivares.

“Es muy grave y está bien que se resuelva en la cancha. La salida de Unión San Felipe es ganar en cancha, eso no ha ambiado un ápice. Pero la seguridad jurídica sí cambió, es un fallo de mayoría. Falta conocer el texto completo de la sentencia, al parecer uno o dos jueces no opinaron lo mismo y quiero saber el voto de la minoría. Es muy grave”, sostuvo Eduardo Olivares.

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Gerente de San Felipe enciende el fútbol chileno tras la definición del escritoriazo

El gerente general de Unión San Felipe tiene sensaciones amargas en torno al escritoriazo. Y dejó un manto de dudas en todo el fútbol chileno. “No es por la tabla, que es circunstancial. El tema de Arica viene del año pasado, no es de ahora. Los partidos hay que jugarlos igual. El tema es cómo haces ahora para que las reglas se respeten y que todos compitan en igualdad de condiciones”, lanzó Eduardo Olivares.

“Eso fue lo que la segunda sala borró de un plumazo. Es muy grave. La sentencia reconoce los hechos, están ahí y son indiscutibles. Pero dice que no hay actuar doloso, fue por equivocación o un error. Entonces cada vez que no pagues un sueldo podrás decir que te equivocaste”, aseguró Olivares.

Unión San Felipe tiene un partido de vida o muerte ante Unión Española. (Raul Zamora/Photosport).

Añadió que “o un contrato en negro que se te olvidó registrarlo. Puedes hacer lo que quieras. Es un chipe libre. Una multa y se va tranquilo a su casa. Se dio un golpe muy duro a la industria, sobre todo en época de cambio, de separación de la federación en que hay un nuevo paradigma. En plena época lanza ese golpe durísimo, que no solo es a Rangers, San Felipe, Santa Cruz y Curicó”.

“Es a toda la industria. Todos están notificados que pueden hacer lo que se les antoje y pagar una multa. La responsabilidad futbolística es de nuestro plantel, está fuera de discusión. Habría que plantearse cómo lo hacemos en 2027: ¿trampa no más y listo? Nos va a ir mejor, seguramente. Pero ¿ese es el razonamiento? Me parece francamente atroz”, sentenció Eduardo Olivares.

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Así va la tabla de posiciones en la Primera B 2026

Unión San Felipe se ubica en el penúltimo lugar de la tabla en la Primera B 2026 a falta de un partido.