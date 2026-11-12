El entrenador del Velero se mostró satisfecho por no haber recibido ningún castigo del Tribunal de Disciplina y le apuntó directo a Cobreloa, pero enfocado en su equipo.

Deportes Puerto Montt fue otro club que zafó del escritoriazo y no recibió ninguna sanción luego de la denuncia hecha por cuatro clubes, que alegaban supuestas irregularidades tributarias y ocultamiento de información. Es un hecho que todo se resolverá en el campo de juego en la Primera B.

Eso quedó zanjado después de la resolución que tuvo la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que finalmente liberó a San Marcos de Arica de la desafiliación. Aunque el cuadro nortino quedó condenado a pagar una millonaria multa de todas formas.

El ente sancionador que tiene el fútbol chileno estimó que había “falta de legitimación” para que el Velero sufriera el severo castigo que buscaban sus denunciantes. “Estábamos bastante tranquilos esperando”, le dijo a RedGol el DT del plantel profesional, Emilio Mancilla.

Emilio Mancilla, el DT de Puerto Montt. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Es una excelente noticia que se confirme. Sobre todo por nuestro tema”, apuntó Mancilla en esta conversación que tuvo con Paulo Flores. Por lo pronto, el único objetivo que tiene el elenco sureño en el foco es la visita a Cobreloa en Calama por la última fecha de la fase regular de la Primera B.

Será una especie de juez en la resolución del título, que los loínos pelean con San Luis de Quillota. Y el deseo es fijarse exclusivamente en las chances que tiene el equipo puertomontino de anotarse con un cupo en la Liguilla de Ascenso. No en ahogar las chances del campeonato del elenco naranja.

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DT de Puerto Montt tras zafar del escritoriazo: “No pensamos embarrar la fiesta de nadie”

En ese contexto, con el escritoriazo como parte del anecdotario, el entrenador de Deportes Puerto Montt confía en poder lograr un cupo en la postemporada. “La intención que tenemos no es pensar en embarrarle la fiesta de nadie”, manifestó Emilio Mancilla.

“Solamente queremos hacer lo que estamos trabajando”, añadió el estratego, quien asumió el mando del plantel estelar luego de la salida de Emiliano Astorga. Sólo le interesa que sus pupilos derroten a los de Mario Salas en el estadio Zorros del Desierto.

Deportes Puerto Montt quedó eliminado de la Copa Chile ante Colo Colo. (Luis Quinteros/Photosport).

Ante eso, Mancilla reveló el estado del plantel. “Hay un poco de impaciencia. Ahora que se resuelve todo, nace una nueva energía”, sentenció el DT de los Delfines, que conservan una chance de clasificar a la liguilla, aunque no sea tan grande.

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Así va la tabla de posiciones en la Primera B 2026

Deportes Puerto Montt marcha en el 11° lugar con 38 puntos a falta de una fecha por disputar en la Primera B del fútbol chileno.