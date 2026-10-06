“Nos puede ayudar”: Puerto Montt apunta a factor climático para dar vuelta llave ante Colo Colo

El elenco dirigido por Emiliano Mancilla se mentaliza para lograr el batacazo en la Copa Chile.

Comenzó la definición de la Copa Chile y este martes se conocerá el segundo semifinalista del torneo. Colo Colo y Deportes Puerto Montt disputan el duelo de revancha y el vencedor se medirá ante O’Higgins en la siguiente fase.

El Cacique llega con la ventaja luego de que en el partido de ida venció por 1-0 con anotación en los descuentos de Lautaro Pastrán. Por lo que tiene la primera opción de avanzar.

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Sin embargo, en Deportes Puerto Montt no se achican y confían en sus armas para dar el batacazo en el Estadio Monumental. “Todo puede ser. Vamos a jugar nuestras cartas, vamos con mentalidad de ganar el partido”, recalcó Emilio Mancilla en conversación con Redgol.

Emilio Mancilla sueña con el batacazo ante Colo Colo. Photosport

El adiestrador de los delfines, se formó en Colo Colo y conoce al revés y al derecho la cancha del Estadio Monumental. Incluso recalcó que el factor climático puede jugar a su favor.

Esto porque durante la jornada de este martes, y como toda la semana, se esperan fuertes lluvias en la capital. “Sabemos que va a llover, y eso nos puede ayudar. Todo detalle suma”, agregó Mancilla.

Puerto Montt con un ojo en Colo Colo y otro en la Primera B

Pero en Puerto Montt no solo se ponen como meta lograr el batacazo en la Copa Chile ante Colo Colo. También hay un ojo en la Primera B y conseguir un cupo en la Liguilla.

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“No podemos dejar nada de lado. También tenemos la obligación de luchar por el ascenso en la Primera B”, explicó Emilio Mancilla. De momento están decimos con 34 unidades y solo a tres del último cupo en la Liguilla. Por lo que todavía hay esperanza en lograr un cupo en la fase final.

“Tenemos una gran hinchada y cada partido lo hacemos pensando en el esfuerzo de nuestros hinchas. Estamos convencidos que tenemos que terminar el año de la mejor manera”, cerró.