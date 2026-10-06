El Tano Ortiz dejará en la banca a Tomás Alarcón para darle la confianza al joven Cristián Díaz, que jugará como titular por tercer partido seguido.

Colo Colo debe enfrentar a Puerto Montt esta noche en el estadio Monumental, desde las 20.30 horas, en el encuentro de vuelta por los cuartos de final de Copa Chile.

Los albos tienen muchas bajas debido a la Fecha FIFA, ya que varios jugadores del plantel están repartidos en las distintas selecciones. A pesar de eso, un experimentado perdió la titularidad para Fernando Ortiz.

Se trata de Tomás Alarcón, que durante gran parte del año fue inamovible en la escuadra estelar del Tano. Sin embargo, su rendimiento ha bajado en el mediocampo y no será considerado ni en un elenco con muchos reservas.

Alarcón sale de la titularidad en Colo Colo

Díaz titular en el puesto de Alarcón

Quien le quitó el puesto es el joven Cristián Díaz, que jugará su tercer partido consecutivo como titular. Será acompañado en la zona de mediocampo defensivo por Álvaro Madrid.

El ex Everton se retrasará algunos metros en la cancha dándole la posibilidad de entrar desde el inicio a Marcos Bolados, que pocos minutos ha jugado durante esta campaña debido a un lesión.

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Habrá que ver si Bolados entra como puntero o en una zona de mediocampo ofensivo acompañando a Lautaro Pastrán, flotando detrás de Javier Correa en una función que cumple bien Leandro Hernández.

De esta manera, Colo Colo formará con Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en defensa; Francisco Marchant, Cristián Díaz, Álvaro Madrid y Gedeón Díaz en el mediocampo; Marcos Bolados y Lautaro Pastrán: Javier Correa.

Los albos, en caso de avanzar, jugará en semifinales de Copa Chile contra O’Higgins de Rancagua, en partidos de ida y vuelta que se definirían en el Monumental.