Atacameños dejaron escapar el triunfo sobre el final y ya no dependen de sí mismos para ir a la postemporada. Recoleta y Unión le pelean la chance.

Santiago Wanderers cerró la fase regular de la Primera B en un partidazo ante Deportes Copiapó. Si bien los caturros estaba asegurados en la liguilla del ascenso, los visitantes se jugaban asegurar el cupo rumbo al ascenso.

Al final, un electrizante 1-1 se firmó en el Elías Figueroa Brander, donde el elenco atacameño estuvo en ventaja gran parte del partido. Tras un blooper de Bayron Martínez, Manuel López abría la cuenta a los siete minutos en la visita.

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Sin embargo, en un partido que fue de ida y vuelta, fue Sergio Felipe quien definió con una media chilena para sentenciar la igualdad a cinco minutos del final. Con ese resultado, ahora Copiapó debe esperar resultados para clasificar a la liguilla.

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Tabla Primera B

Santiago Wanderers está listo en la liguilla del ascenso de Primera B, tras el 1-1 ante Deportes Copiapó. Sin embargo, los de Atacama deben esperar ahora resultados para quedar entre los ocho mejores con opciones de ascenso.

A falta de que del cierre de la fecha (hoy a las 18.00 horas), Deportes Copiapó tiene 42 puntos y está agarrando el penúltimo boleto a la liguilla del ascenso. Tras ellos, Deportes Recoleta sería el último clasificado, con los mismos puntos y peor diferencia de goles.

Pero Unión Española también tiene algo que decir. Si los hispanos triunfan ante San Felipe y lograr superar la diferencia de gol de Copiapó, los sobrepasarían. Si eso pasa y Recoleta suma puntos ante Iquique, el León de Atacama se quedaría fuera de la liguilla.

Copiapó tiene +1 de diferencia de goles, Recoleta -2 y Unión Española -3 (y tres unidades menos). Todo se definirá a contar de las 18.00 horas de este domingo 15 de noviembre.