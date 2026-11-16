El portero de 31 años fue muy autocrítico luego de terminar la campaña con Unión San Felipe y también abordó el hecho que más lo golpeó durante 2026.

Hasta el último minuto, Unión San Felipe tuvo serio riesgo de caer al descenso en la Primera B de 2026. El cuadro aconcagüino confirmó su torcido año y cayó por 4-3 ante la Unión Española en condición de local. De todas maneras, pudieron zafar de perder la categoría.

Fue gracias al empate que Rangers de Talca firmó en su visita a Deportes Santa Cruz. Eso condenó al cuadro rojinegro a jugar la Segunda División durante 2027. “La única tranquilidad que nos queda es que se mantuvo la categoría. Competimos hasta el final”, aseguró Leandro Cañete en El Aconcagüino.

“Perdimos, pero gracias a dios se nos dio el resultado que nos hace mantener la categoría. Por ese lado contento, fue un partidazo. Buscamos por todos lados. Unión Española tiene jugadores de mucha categoría y lo demostró. Con espacios marcaron diferencias”, resumió el golero de 31 años.

Leandro Cañete achica ante la arremetida de Nicolás Fernández de U de Chile. (Andrés Piña/Photosport).

Luego de graficar el duelo ante los hispanos, Cañete abordó la campaña. Lo hizo con una reflexión dramática. “Tuve un año muy difícil, sin duda lo de mi hijo marcó un antes y un después en mi vida. En cómo enfrento la vida a cada momento”, introdujo el meta surgido en las inferiores de Universidad de Chile.

“Tener un hijo en estado crítico que estuvo a punto de partir ha sido lo más difícil que me ha tocado estos 31 años. Me afectó mucho, también a mi familia. Me golpeó”, añadió el exarquero de Deportes Recoleta y Santiago Morning, entre otros.

ver también Después lo borraron: La cruel burla de Curicó Unido a Rangers tras el descenso piducano

Leandro Cañete hace sincera autocrítica tras salvarse del descenso con San Felipe en la Primera B

A pesar de que Unión San Felipe zafó del descenso en la Primera B, el portero hizo un análisis muy honesto luego de su temporada. “Tuve un año malo. Soy muy autocrítico, puedo dar mucho más, jugar mucho mejor”, manifestó Leandro Cañete.

“Traté de dar lo mejor, pero bueno. Salimos un punto arriba, fuimos mejores que el último. Se hará una autocrítica a nivel global y esperamos un 2027 ojalá exitoso por la gente. Se portaron 10 de 10. No tengo nada que decir”, aseguró el golero, quien también es uno de los directores del Sifup.

Añadió elogios a los fanáticos. “Fueron extremadamente positivos conmigo, me dieron muestras de cariño en todo momento. Gracias y les pido disculpas por hacerlos sufrir, esperamos que el próximo año sea mejor”, sentenció Leandro Cañete, quien espera un mejor porvenir para el Uní-Uní.

ver también Raúl Delgado desata su furia con los hinchas de San Felipe y la ANFP: “Los espero uno por uno”

Revisa el compacto de la derrota de Unión San Felipe vs Unión Española

Así quedó la tabla de posiciones en la Primera B 2026

Unión San Felipe terminó en el penúltimo lugar de la Primera B 2026 sólo por delante del descendido Rangers.