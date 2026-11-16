El presidente y dueño del cuadro aconcagüino no se guardó nada tras la sufrida permanencia de su equipo en Primera B.

Unión San Felipe se quedó de milagro en la Primera B. El cuadro aconcagüino cayó frente a Unión Española como local, y como Rangers no pudo superar a Deportes Santa Cruz, se salvó del descenso.

Finalizado el partido habló el dueño y presidentel elenco sanfelipeño, Raúl Delgado, quien simplemente se desahogó, porque le habló con dureza a los hinchas y a los abogados de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

“El objetivo principal era mantener la categoría y se mantuvo. Y ver qué es lo que se va a hacer de acá al futuro. Llevamos tres años complicados. El verdadero hincha de San Felipe no se lo merece. A esta altura ya me da vergüenza y buscaremos todas las alternativas posibles para alejarnos del club como quieren muchos“, partió el directivo argentino en diálogo con medio aconcagüinos.

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Raúl Delgado prende el ventilador en San Felipe

Mientras más hablaba, más se sulfuraba el empresario argentino, quien simplemente se lanzó en picada contra los hinchas de San Felipe.

“A todos esos que escuché, que son minoría, porque acá la gente festejó mucho. Escuché insultarme, decirme ‘cagón’, solamente les digo algo: si no fuera por este pelotudo que está hablando con ustedes, hace veinte años este club hubiera desaparecido. Si tienen la varita mágica, esos que me insultaron, que me dijeron de todo, a ver si tienen los huevos de agarrar el club como los tuve yo“, comentó.

“Acá estoy, mañana me encuentran en el complejo, que vengan, que hablen y si quieren el club que vengan y lo tomen. Porque el único que hace veinte años se banca este club soy yo. El único boludo que agarró este club cuando estaba quebrado soy yo. Entonces que me sigan puteando, a ver si tienen las pelotas de decírmelo en la cara. Los espero uno por uno mañana en el complejo ellos saben donde es“, agregó un enfurecido Raúl Delgado.

El presidente de Unión San Felipe no se detuvo: “yo lo vengo diciendo desde hace rato, el club necesita gente nueva, necesita gente que venga con una energía diferente. Pero acá no viene nadie. Como no vino nadie hace veinte años cuando yo tomé el club”.

Por último, lanzó sus dardos a la ANFP y en especial a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, que revirtió el fallo contra San Marcos de Arica y no desafilió al elenco nortino, lo que obligó a definir el descenso en cancha.

“Esta industria es una falta de respeto: dirigencialmente, del directorio y de los tribunales. Los jueces de los tribunales si tuvieran un poco de delicadeza tendrían que agarrar las cosas e irse“, cerró Raúl Delgado.