El ex defensor Marcos González no dio crédito al deseo del casildense por volver a dirigir La Roja, y en conversación con RedGol afirmó que no lo quiere porque "pedirá indemnización".

Llamativo resulta que en momentos donde todavía la Selección Chilena no encuentra su entrenador para el proceso 2027-2030, volviera a aparecer en la palestra el nombre de Jorge Sampaoli, técnico campeón con La Roja de la Copa América 2015.

Fue el periodista Pablo Ramos, de la cadena ESPN, quien reveló que el casildense estaría dispuesto, incluso, a dejar atrás el juicio que le puso a la Federación de Fútbol de Chile por una millonaria indemnización para volver a dirigir el Equipo de Todos.

Una noticia que no le cayó bien a un ex jugador que lo tuvo a Sampaoli como DT tanto en la Selección como en Universidad de Chile. Hablamos de Marcos González, que en conversación con RedGol enfatizó en que su vuelta al país “es un riesgo muy grande“.

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Ex dirigido por Sampaoli no quiere su vuelta a La Roja

“Es que es un riesgo porque va a pedir indemnización, si al final eso es. Le va a ir mal, secuestrado como dicen, y va a pedir indemnización, ese es el riesgo”, afirmó el Lobo del Aire sobre su ex técnico en la U, quien recuerda cómo terminó su etapa en Chile.

“Lo que pasa es que el riesgo con él es muy grande. Si ya lo indemnizaron una vez, después salió de otro lado, y en todas, en todas se va con indemnización, como que en todas rompe su contrato anticipadamente“, agregó González sobre Sampaoli.

Si bien admite que “el tipo saca resultados”, el ex central indica que los últimos pasos del casildense como DT no fueron positivos como para postularlo a la Selección. “Yo creo que aquí fue uno de los pocos lados donde le fue bien, lo demás, indemnización por todas partes. Entonces creo que es riesgoso, más cuando la federación está con problemas económicos”, finalizó.

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