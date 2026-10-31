El ex asistente del casildense en los azules y la Selección explicó cuando fue el momento en que se rompió la relación profesional. "No volví a hablar con él", comentó.

Más allá de los buenos momentos que vivieron al mando de la Selección Chilena, el mejor pasaje profesional de la dupla técnica de Jorge Sampaoli con Sebastián Beccacece se vivió durante su etapa en Universidad de Chile entre 2011 y 2012.

Con el Romántico Viajero, el binomio conquistó tres títulos nacionales consecutivos más la Copa Sudamericana 2011, un éxito que replicaron en La Roja donde fueron partícipes de la primera Copa América en la historia. Pero a finales del 2015, se rompió la relación y pese a un reencuentro en 2017, nada fue igual.

A la hora de explicar las razones del quiebre entre Sampaoli y Beccacece, fue el ex técnico de la selección de Ecuador quien explicó al diario argentino Olé lo que motivó la ruptura, que fue nada menos que la razón de sus éxitos, la Universidad de Chile.

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Beccacece revela el motivo del quiebre con Sampaoli

“Yo no volví a hablar con él. Mi hija sí, es su ahijada. Fue al partido de Newell’s con Talleres, estuvo con él, pero yo no. Considero que se terminó una etapa de 13 años hermosos que he compartido con él donde realmente fue un compañero de la vida”, explicó el trasandino.

En esa línea, Beccacece confiesa que “cuando me fui a la U, él se había enojado. Cuando le dije que iba a empezar solo, (a Sampaoli) no le gustó. El fútbol nos juntó y vivimos cosas muy lindas, pero las cosas no terminaron bien. Creo que lo mejor era terminar ahí ese vínculo. No he vuelto a hablar”.

“Hay finales que pueden terminar bien, yo con Nico Diez (su exayudante en la U) estuve 10 años y cuando me dijo que se largaba solo le dije: ¿en qué te puedo ayudar? Y estoy orgulloso de lo que está haciendo. Yo me siento parte también de lo que es hoy como entrenador, como él me nutrió yo lo nutrí a él”, finalizó.

En síntesis