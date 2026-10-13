El ex delantero de Colo Colo sorprendió al sugerir a un nombre que pasó por el Romántico Viajero.

Chile vive momentos de incertidumbre, donde lo único claro es la necesidad de tener un entrenador. Por esta razón, es que Esteban Paredes sugirió un nombre que no estaba en los planes de muchos.

Desde la salida de Ricardo Gareca, La Roja quedó con Nicolás Córdova al mando de forma interina. El ciclo del profe “métricas” ha traído más problemas que soluciones, con polémicas en el camarín y malos resultados. Todos sueñan con la llegada de Manuel Pellegrini, pero se ve difícil.

El nombre que agrada a Esteban Paredes

Esteban Paredes es un nombre que conoce bien a la selección chilena. Estuvo en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Por esta razón, es voz autorizada para hablar de lo que podría venir para el equipo de todos.

El máximo artillero del fútbol chileno fue consultado en primera instancia por el nombre de Jorge Sampaoli, el cual rechazó categóricamente. “¿Me estay hueando? Dime a qué equipo lo hizo jugar bien después de Chile”, indicó en Tipsters.

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A pesar de aquello, el semblante de Esteban Efraín cambió cuando se puso sobre la mesa la opción de Sebastián Beccacece. “A mí me gusta. Creo que es un entrenador que está muy bien preparado, más allá después de su forma, pero yo lo viví junto a Sampaoli y está muy muy bien preparado. Es muy clarito hacia el jugador“, explicó Paredes.

Beccacece fue ayudante de Jorge Sampaoli en Universidad de Chile y La Roja, donde trabajó con Esteban Paredes. Visogol tiene mala percepción del casildense, pero muy buena de quien fuera su fiel escudero.

Beccacece ya tiene experiencia en Copa del Mundo. Imagen: Getty

La carrera de Beccacece en solitario ha sido algo irregular. Le fue muy mal en Universidad de Chile, pero tuvo buenos resultados en Defensa y Justicia, además viene de dirigir a Ecuador en la última Copa del Mundo, donde incluso derrotó a Alemania. Para Esteban Paredes, es una buena opción.