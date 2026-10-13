Jorge Sampaoli es de los mejores entrenadores que ha tenido la selección chilena. Sin embargo, tiene un grupo importante de detractores en el país. Esteban Paredes es uno de ellos.

Tras un exitoso paso por Universidad de Chile, Sampaoli asumió en La Roja en 2013, cuando estaba quedando fuera de la Copa del Mundo. Terminó clasificando a Brasil 2014 y siendo campeón de la Copa América 2015, aunque su salida fue muy polémica a comienzos de 2016.

Paredes no quiere a Sampaoli

Esteban Paredes tuvo una relación muy particular con Jorge Sampaoli en la selección chilena. Fue llamado de emergencia por el casildense en las Eliminatorias e hizo un gol clave ante Uruguay. Sin embargo, en la Copa del Mundo 2014 no jugó ningún minuto y no fue convocado a la Copa América 2015.

Desde entonces, Paredes suele ser muy crítico de la figura del argentino. En el programa Tipsters estaban debatiendo sobre los posibles entrenadores que pueden llegar a La Roja. Ahí el máximo goleador del fútbol chileno dio requisitos con los que debería cumplir un candidato.

ver también Tabla Segunda División: Esteban Paredes y Santiago Morning quedan al borde del fútbol amateur

“Tiene que ser alguien que haya ganado una Libertadores o una Sudamericana”, indicó Esteban Efraín. Ahí le sugirieron a Jorge Sampaoli, a lo que la cara del zurdo cambió completamente. “¿Me estay hueando? Dime a qué equipo lo hizo jugar bien después de Chile”, remarcó.

De hecho, ante la insistencia de los demás panelistas por los buenos resultados de Sampaoli en Chile, Esteban Paredes contragolpeó diciendo “entonces traigamos a Juan Antonio Pizzi”. De todos modos, el actual entrenador de Santiago Morning sorprendió al hablar bien de otro ex Universidad de Chile.

Paredes no quiere saber nada con Jorge Sampaoli. Imagen: Photosport

“A mí me gusta Sebastián Beccacece. Creo que es un entrenador que está muy bien preparado, más allá después de su forma, pero yo lo viví junto a Sampaoli y está muy muy bien preparado. Es muy clarito hacia el jugador“, cerró Esteban Efraín Paredes.