El Chago volvió a perder y quedó mirando de reojo la zona roja de la Segunda División. El ex goleador lo pasa mal en su primer año como DT.

Esteban Paredes lo pasa mal al mando de su querido Santiago Morning. En su primer año como entrenador, donde tuvo problemas para sentarse en la banca en un inicio, el DT está al borde del descenso con el equipo.

Disputando la liguilla de la permanencia en Segunda División (la tercera categoría del fútbol chileno), el Chago no despega. El pasado domingo cayeron como local por 2-1 ante Real San Joaquín y se complican en la tabla.

El equipo del ídolo de Colo Colo no gana hace cinco fechas y quedó a dos puntos del descenso al fútbol amateur. En caso de bajar, jugarán en 2027 la Tercera A, torneo que ya deja ser profesional en nuestro balompié.

Tabla: así va el Chago de Esteban Paredes

Con la nueva derrota en la liguilla del descenso de Segunda División, Santiago Monrning quedó a dos puntos de la zona roja. De hecho, el colista del torneo fue quien le ganó a domicilio y ahora mete miedo en la tabla.

Esteban Paredes vive su peor momento como entrenador del elenco bohemio. A inicio de año tuvo problemas con la autorización para dirigir, restándose en los primeros encuentros hasta ser aprobado oficialmente como entrenador.

Tras eso, el equipo no logró despegar en cancha y pese a pelear hasta el final, se despidió de la opción de pelear por la liguilla de ascenso. Hoy jugando la liguilla del descenso, los números son lapidarios.

El Chago tiene un triunfo en los siete duelos disputados en esta fase y está solo dos puntos sobre General Velásquez y Real San Joaquín, quienes hoy estarían descendiendo. En la próxima fecha, Paredes y compañía visitarán a Atlético Colina.