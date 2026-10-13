El técnico pirata conversó con Redgol luego de que se volvió a aplazar la definición contra O'Higgins, sin claridad de una fecha.

La ANFP confirmó que la final de la Copa de La Liga que iba a enfrentar a Coquimbo Unido contra O’Higgins, en el estadio Claro Arena, finalmente fue suspendida, al no contar con los permisos de la Delegación Presidencial.

Pese a que se intentó modificar el escenario al estadio Santa Laura, la autoridad no cambió la postura, por lo que no quedó otra de bajar la cortina y buscar otra fecha.

Algo que fue tomado como un balde de agua fría en Coquimbo Unido, donde el técnico Hernán Caputto conversó con Redgol, para dar a conocer las primeras reacciones de esta medida.

“La verdad es que la prioridad es lo que ha ocurrido en el ultimo tiempo, pero es algo que se pudo haber prevenido, sobre todo tener claro el lugar de la final pero ya está, hay que encontrar una fecha, que sea la mejor, se cierra el calendario, pero ojalá todo esto no traiga inconveniente a las personas, la gente, pero en todo el país, no solo en Santiago, acá en el norte también”, explicó.

Coquimbo Unido y O’Higgins deberán seguir esperando. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

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Coquimbo espera una fecha que no complique el calendario

Hernán Caputto trata de tomarse con calma la suspensión de la final de la Copa de La Liga, más allá que saben que le moverá la planificación con el plantel, además que quedan pocas fechas disponibles.

“A veces uno opina de este lado, se intentó, pero hay que prevenir, es un torneo nuevo que en julio definió los finalistas y tiene algo importante que es estar en competencia internacional y todos queremos estar”, comentó.

Por lo mismo, pasa un aviso, entendiendo que, también O’Higgins, se juegan cosas importantes en otros frentes, por lo que debe ser clave el momento para jugar la definición.

“Lo importante es que se busque una fecha, vi el calendario, ambos equipos estamos queriendo escalar en el torneo, en Copa Chile estamos en zona de avanzada y tenemos que jugar varios partidos entre semanas“, finaliza.