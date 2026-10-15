El equipo argentino recibe al cuadro brasileño por la ida en semifinales de la Copa Libertadores 2026.

La Copa Libertadores entra en su etapa decisiva y este jueves tendrá un atractivo cruce entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, que se enfrentarán por la ida de las semifinales del torneo continental.

El cuadro argentino intentará hacer valer su condición de local ante uno de los planteles más competitivos del continente. Flamengo, buscará una ventaja que le permita afrontar la revancha con más opciones de llegar a la final.

La serie se definirá la próxima semana en territorio brasileño, donde se conocerá al segundo finalista de la competición.

La Libertadores entra en su fase decisiva con el duelo entre Estudiantes y Flamengo.

¿A qué hora juega Estudiantes vs. Flamengo?

Estudiantes de La Plata y Flamengo se enfrentan este jueves 15 de octubre, a las 21:30 horas de Chile, en el Estadio UNO de La Plata, por la ida en semifinales de Copa Libertadores.

El encuentro se podrá ver EN VIVO por TV a través de la señal de ESPN 5 , online vía Chilevisión Web, Chilevisión en Youtube, Pluto TV y además estará disponible por streaming en Disney+ Premium , previa suscripción.

Estos son los canales según tu cableoperador:

ESPN 5

VTR: 45 (SD) – 859 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)

Claro:177 (SD) – 477 (HD)

Entel: 218 (HD)

Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)

TU VES: 516 (SD)

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Probables formaciones Estudiantes y Flamengo

Estudiantes de La Plata: Muslera; Mancuso, Núñez, González Pirez, Benedetti; Palacios, Castro, Piovi, Rodríguez; Burgos y Carrillo.

Flamengo: Rossi; Varela, Ortiz, Pereira, Sandro; Carrascal, Pulgar, Saúl, Paquetá, Lino y Pedro.

En resumen…