El capitán del Sevilla tendrá un exigente desafío ante el cuadro merengue en el Santiago Bernabéu.

Gabriel Suazo se prepara para un nuevo desafío en el fútbol español. El capitán del Sevilla, visitará al Real Madrid este fin de semana por la novena fecha de La Liga.

Sevilla marcha quinto con 14 puntos y buscará volver al triunfo tras dos jornadas sin ganar. Mientras el Real Madrid está cuarto con 18 unidades, necesita sumar para acercarse al líder Barcelona.

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Gabriel Suazo es el capitán de Sevilla en LaLiga 2026/27.

Real Madrid vs. Sevilla: horario y dónde ver EN VIVO

El partido entre Real Madrid y Sevilla se disputará este domingo 18 de octubre, desde las 16:00 horas de Chile, en el Estadio Santiago Bernabéu, por la novena jornada de La Liga.

El encuentro se podrá ver EN VIVO por TV a través de la señal de ESPN y online vía streaming Disney+ Premium , para usuarios previamente suscritos al servicio de streaming.

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Estos son los canales según tu cableoperador:

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ZAPPING: 41 (HD)

¿Cómo llegan Sevilla y Real Madrid?

El Sevilla llega con 14 puntos y la necesidad de volver al triunfo tras dos jornadas sin ganar, con el objetivo de mantenerse en la zona alta de la tabla.

Real Madrid, en tanto, suma 18 unidades y marcha cuarto, a seis del Barcelona, al que enfrentará el domingo 25 de octubre en el clásico español.

Tabla de posiciones LaLiga 2026/27

En resumen