El lateral de La Roja recibió un golpe en el rostro de parte de Everardo López durante el segundo tiempo.

El amistoso entre México y Chile tuvo un momento de alta tensión durante el segundo tiempo, luego de una acción protagonizada por Everardo López y Gabriel Suazo que terminó con varios jugadores involucrados en una discusión.

Todo ocurrió en el minuto 74, cuando México se preparaba para ejecutar un tiro libre. López se encontraba dentro del área buscando liberarse de la marca de Suazo, quien lo seguía de cerca para evitar que pudiera moverse con comodidad.

En medio del forcejeo, el mexicano realizó un movimiento para apartar al lateral chileno y terminó golpeándolo con un manotazo en el rostro. Suazo cayó y sus compañeros reaccionaron para reclamarle al árbitro.

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Chile pidió roja para Everardo López

La situación rápidamente escaló y varios futbolistas de ambos equipos comenzaron a encararse, mientras Suazo permanecía en el terreno de juego recibiendo atención.

El juez tuvo que intervenir para separar y controlar los reclamos que se generaron tras el golpe. La acción fue revisada por el VAR, por lo que en el banco y dentro de la cancha esperaban una posible expulsión del defensor mexicano.

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Sin embargo, Dujic decidió mantener la sanción en tarjeta amarilla para Everardo López, lo que generó molestia entre los jugadores de Chile, quienes consideraban que el golpe directo al rostro era para tarjeta roja.

Finalmente, el partido pudo continuar después del incidente, aunque la tensión quedó instalada entre ambos equipos.

El golpe a Suazo se transformó así en una de las principales polémicas del amistoso, especialmente por tratarse de una acción que fue revisada por el VAR y terminó sin expulsión.

En resumen…