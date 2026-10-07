Con la pizarra, pero sin patear las fichas, el King apunta un futuro mejor por la Roja, aunque le manda un recado a Córdova.

Una nueva dinámica nació en la gira de la selección chilena por Norteamérica, que finalizó con el sorpresivo triunfo por 2-0 ante la selección de México la noche del martes en Los Ángeles.

Arturo Vidal nuevamente tuvo su reacción en vivo al partido por las plataformas digitales de Mega, en donde criticó a Nicolás Córdova, pero también dejó consejo para los jugadores.

En ese sentido, primero apuntó con el entrenador interino y su forma de ver el juego: “Si quiere aprender me tiene que mirar, si los que inventaron el futbol fue hace mucho tiempo”.

Vidal destacó el atrevimiento de Vicente Pizarro en Chile. Foto: Julio Diaz/Photosport

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Vidal ve un mejor camino en la Roja

Arturo Vidal sigue con sus análisis deportivos en las redes sociales, esta vez con un poco más de esperanza en los jugadores, teniendo en cuenta la victoria ante la selección de México.

“Chile necesitaba un triunfo así. Defensivamente, muy bien. Tenemos que mejorar a la hora de jugar con el balón, hay que ir creciendo”, explicó tras la victoria de la Roja.

En ese sentido, también apunta a cómo se debe mirar el futuro, más allá del entrenador, dejando en claro que Chile tiene valores que pueden explotar para llegar más alto.

“Falta creer un poco más y darle confianza a los jugadores que están porque hay jugadores y hay talentos. Ojalá este partido ayude mucho, a que los jugadores tengan confianza, que sepan sus virtudes para sacar provecho”, finalizó.