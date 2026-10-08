Hirian Vigouroux habló de los sacrificios que hacer por ver a su descendiente cuando juega a las 4:00 am de Inglaterra.

Lawrence Vigouroux fue el jugador más destacado de la selección chilena en la gira por Norteamérica. Pese a su gran rendimiento, su mismo padre le sube la vara y le hace una exigencia para mejorar.

Más allá de su paso por la sub 20 de La Roja, Vigouroux hasta hace algún tiempo no era un nombre muy habitual en el ambiente nacional. Con suerte recibía una que otra nominación como tercer arquero, pero con Nicolás Córdova cambió totalmente su papel.

La exigencia del padre de Lawrence Vigouroux

Desde el inicio del eterno interinato de Córdova, Lawrence Vigouroux agarró los guantes y no los soltó más. Dentro del mal momento de Chile, el nacido en Inglaterra ha sido lo más destacado. Uno de que no da más de felicidad es su padre, Hirian Vigouroux.

“A mi mujer nunca le ha gustado ver los partidos, porque se pone nerviosa. Prefiere no escuchar los gritos que pego, como cuando hicieron los dos goles, a las 4:00 de la mañana. Pegué un grito que todo el vecindario acá en Londres debe haber despertado. Mi mujer, que estaba arriba en el segundo piso, dijo: ‘¡Dios, me despertaste con el gol!’“, indicó el papá de Lawrence a LUN.

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Hirian es de Valparaíso y se fue a vivir a Inglaterra en 1992, donde el 19 de noviembre de 1993 tuvo a Lawrence junto a la jamaicana María Bonnick. El papá del arquero recordó cuando Mario Salas no lo consideró para una selección sub 20.

“Eso me chocó. No llevó al arquero del Liverpool. Si lo hubiesen llevado, cuando se retiró Claudio Bravo, Lawrence habría tomado esa posición, cuando todavía jugaban Gary Medel, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, toda la generación dorada. Estoy seguro de que si Lawrencito hubiera jugado con ellos, habríamos ido al Mundial y nos habría ido mejor en Copa América“, señaló Hirian.

Lawrence Vigouroux ya suma 12 partidos por la selección chilena. Imagen: Photosport

A pesar de su buen rendimiento, Hirian Vigouroux igual le hace una exigencia a su hijo como portero. “Tiene un juego con los pies impecable. Solo le pediría arriesgar un poco más en el juego aéreo. Con el biotipo que tiene ayudaría mucho a su equipo”, cerró el orgulloso padre.