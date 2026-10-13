El portero titular de la selección chilena fue salvador justo a tiempo de los Cisnes: hizo una tapada que en Inglaterra describieron como "a quemarropa" justo antes de que el brasileño Ronald desnivelara el encuentro, que estuvo detenido durante algunos minutos por una acusación de racismo contra un surcoreano que hizo el equipo del chileno.

Lawrence Vigouroux volvió a tener un partido donde dejó su arco en cero en el líder de la English Football Championship, la segunda categoría del balompié inglés donde por el momento el Swansea City es puntero. Los Cisnes vencieron 1-0 al Millwall FC en condición de visitante.

Y el portero titular de la selección chilena tuvo una participación fundamental, aunque también dejó alguna duda en los lanzamientos de esquina en contra. De todas maneras, Vigouroux se la ingenió para clausurar su arco. Sobresalió con la atajada a Lyndon Dykes.

Casi un minuto después, cuando el cronómetro marcaba los 90, el brasileño Ronald desniveló el marcador a favor de los pupilos del DT portugués Vitor Matos. El entrenador le dio muchos méritos a su equipo, sobre todo en la función que Vigouroux cumplió a cabalidad.

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“Fue importante mantener el arco en cero. Siempre es importante tener esta mentalidad. Y es bonito que normalmente aparezca en situaciones positivas. Mantenerse metidos en el partido hasta el último segundo es realmente relevante”, manifestó Matos.

Así celebró el brasileño Ronald el gol ante Millwall. (James Fearn/Getty Images).

Y prosiguió con los elogios a su plantilla completa, que sueña con el ascenso a la Premier League. Aunque todavía faltan 36 fechas por disputarse. “Tener esa mentalidad de pelear cada situación e intentar sacar el máximo provecho es fundamental”, lanzó el luso.

“Ya sea en una pelota detenida, en un contraataque o en una situación de presión”, manifestó el estratego de 38 años, quien en noviembre del año pasado dejó su cargo en el Marítimo de Portugal para tomar las riendas del Swansea City, donde todo va viento en popa.

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Vigouroux figura en el líder y el Swansea City detiene el partido por reclamo de racismo

Lawrence Vigouroux es un indiscutido en el Swansea City, que va líder en la segunda categoría inglesa. El triunfo se decidió sobre la hora, pero a casi 30 minutos del final, hubo una interrupción inesperada en el cotejo. Edward Duckworth, juez central del encuentro, detuvo las acciones.

Fueron unos siete minutos de pausa por un presunto ataque racista contra Ji-sung Eom, mundialista surcoreano que en aquel momento hacía el trabajo precompetitivo. Luego de la acusación que hizo el plantel de los Cisnes, el juez se acercó a los bancos para conversar con los entrenadores.

El cónclave de Duckworth, el cuarto juez y los entrenadores tras el episodio de racismo que acusó el Swansea City. (James Fearn/Getty Images).

Eso sí, el Millwall FC hizo una declaración pública a raíz de esta situación inaceptable. “El club aplica una política de tolerancia cero hacia cualquier forma de abuso discriminatorio. Cualquier individuo que se descubra que ha participado en ese comportamiento enfrentará la acción más enérgica posible”, fue la advertencia del equipo londinense a través de sus canales oficiales.

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Así va el Swansea en la tabla de posiciones de la Championship 26-27

Al cabo de 10 fechas en la Championship, Swansea City continúa como líder con 23 puntos, dos unidades por delante del Middlesbrough.