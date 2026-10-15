El defensa más goleador en la historia del Romántico Viajero explicó la gran cualidad que tenía el directivo.

Matías Rodríguez dejó su huella en Universidad de Chile, por lo que ahora a la hora de realizar su despedida del fútbol hizo un repaso de sus años en el club azul.

Rodríguez arribó al Bulla en el 2010, de la mano de Gerardo Pelusso, proveniente de Nacional de Uruguay. Rápidamente se hizo un lugar en la formación y terminó siendo figura en la etapa más exitosa del club, la cual incluyó la obtención de la Copa Sudamericana 2011.

El mejor dirigente para Matías Rodríguez

Matías Rodríguez celebrará este sábado 17 de octubre a las 17:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida. Se espera que históricos jugadores de Universidad de Chile, los cuales compartieron con él en el club, lleguen al recinto para acompañarlo.

Estos días previos al encuentro homenaje, han sido lugar para repasar lo que fue su exitosa carrera. Es ahí donde Rodríguez mencionó lo que él cree, fue una de las mayores deudas de su carrera: jugar la final de la Copa Libertadores. El argentino estuvo en la semifinal en tres ocasiones: 2009 con Nacional y 2010 y 2012 con la U.

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“Siempre uno quiere un peldaño más: jugar la final de la Copa Libertadores. Es que lo tuve muy cerca en tres oportunidades y no se pudo. En la de 2010 estuve muy cerca, pero nos agarró el parate del Mundial. Veníamos con un envión importante y, después de la Copa del Mundo, no sé si volvimos de la misma forma“, explicó Maticrack en DSports.

En la entrevista Matías Rodríguez fue consultado por el mejor dirigente que tuvo en su carrera. Si bien se tomó algunos segundo en pensar, no dudó en mencionar a Federico Valdés. Este fue presidente de Azul Azul entre 2007 y 2011, ganando tres títulos nacionales y la Copa Sudamericana. Durante su periodo, los Azules hicieron muy buenas campañas a nivel internacional.

Federico Valdés hoy está alejado del fútbol. Imagen: UDD

Rodríguez destacó que Valdés sabía involucrarse adecuadamente en las cosas del club, pero respetar los cargos técnicos y deportivos que influyen en las decisiones cotidianas. De hecho, mencionó que invitó a este directivo para que esté presente en su despedida.