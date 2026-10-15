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Universidad de Chile

Johnny Herrera golpea a los hinchas de U de Chile con drástica decisión: se baja de una despedida

El portero confesó importantes diferencias desde su salida de la U, por lo mismo no quiere pasar malos ratos.

Por Cristián Fajardo C.

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Johnny Herrera se baja de la despedida de Mati Rodríguez.
© RAMON MONROY/PHOTOSPORTJohnny Herrera se baja de la despedida de Mati Rodríguez.

Los hinchas de Universidad de Chile se preparan para vivir una jornada llena de emociones este fin de semana, donde Johnny Herrera ya avisó que no estará presente con los azules.

Se trata de la despedida de Matías Rodríguez, quien quiso reunir a todo el plantel campeón de la Copa Sudamericana 2011, aunque no le resultó con todos sus compañeros.

Esto, porque el ex portero anunció que no estará disponible, pero por un tema de ser consecuente con la pelea que lleva con la U desde que lo sacaron por la puerta de atrás.

Johnny Herrera no quiere convivir con la dirigencia de la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Johnny Herrera se baja de la despedida de Matías Rodríguez

Fue en el programa “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports donde Johnny Herrera cerró la puerta para estar presente este sábado en la despedida de Matías Rodríguez.

“Todo el mundo sabe que yo no me llevó bien con la gente de la U, no voy a ir a un lugar donde no me siento bien“, explicó sorpresivamente el actual comentarista deportivo.

Si bien este evento no es organizado por Universidad de Chile, el meta, con toda su personalidad, prefiere no ir a poner caras con gente que no quiere ver ni en pintura: “Me han invitado a muchas despedidas y no he ido a ninguna, por eso no he querido hacer la mía tampoco”.

“Me hubiera gustado ir, pero yo ya salí de la U, solo volvería de una forma, que si vuelvo, me tendría que hacer prácticamente de todo, no me gusta andar con cosas a medias tintas, esa ha sido mi forma siempre”, finaliza.

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