Pronósticos Fluminense vs Palmeiras: los gigantes brasileños abren la serie por un lugar en la final

RedGol te acerca los mejores pronósticos para apostar en Fluminense vs Palmeiras, en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Fluminense vs Palmeiras Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Resultado del partido: Fluminense Fluminense ganó sus últimos cinco partidos en casa y perdió solo uno de sus 15 encuentros recientes como local. Palmeiras, en cambio, acumula cinco salidas sin ganar. 1xBet 2.96 Pronóstico Saques de esquina de Palmeiras: Más de 4.5 Palmeiras superó los cuatro córners en cuatro de sus cinco visitas por la Libertadores. Además, alcanzó al menos cinco en ocho de sus 10 partidos del torneo. 1xBet 1.80 Pronóstico Anotará o realizará una asistencia: Hulk Hulk suma seis goles y cuatro asistencias en sus últimas 10 apariciones. Además, participó en los tres tantos de Fluminense ante Platense y marcó siete goles contra Palmeiras. 1xBet 2.50 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Fluminense y Palmeiras se enfrentarán este miércoles 14 de octubre, a las 21:30 horas (de Chile), en el Maracaná, por la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2026.

El fútbol brasileño sigue demostrando su dominio en Sudamérica y vuelve a contar con tres representantes entre los semifinalistas. El Flu marcha cuarto en el Brasileirão y viene de eliminar a dos equipos argentinos: Independiente Rivadavia y Platense. El Verdão, por su parte, es escolta en la liga y dejó en el camino a Cerro Porteño y LDU Quito en la copa.

En la antesala de este compromiso, nuestro analista te brinda los tres mejores pronósticos de Fluminense vs. Palmeiras para que consideres antes de hacer tus apuestas en la Copa Libertadores.

Fluminense tiene números que lo respaldan

Fluminense suma cinco victorias consecutivas como local y solo perdió uno de sus últimos 15 partidos en casa, entre todas las competencias.

Palmeiras acumula cinco salidas sin ganar y solo consiguió una victoria en sus ocho encuentros anteriores como visitante.

En el último enfrentamiento entre ambos, el Flu se quedó con los tres puntos tras imponerse por 3-2.

Resultado del partido: Fluminense – 2.96 en 1xbet

El Verdão buscará lastimar desde los tiros de esquina

En cuatro de sus cinco partidos como visitante en la Copa Libertadores, el Verdão ejecutó más de cuatro tiros de esquina a favor. Además, en ocho de sus 10 encuentros en la competencia, alcanzó al menos cinco córners. Su promedio es de 6,40 por cada 90 minutos.

Saques de esquina de Palmeiras: Más de 4.5 – 1.80 en 1xbet

Hulk, líder de Fluminense y verdugo de Palmeiras

Hulk, de 40 años, es uno de los líderes de Fluminense dentro del terreno de juego. Suma seis goles y cuatro asistencias en sus últimas 10 apariciones entre todas las competencias. Además, fue clave en los cuartos de final ante Platense, al participar en los tres tantos de su equipo en la serie: marcó un gol y dio dos asistencias.

Por otra parte, Palmeiras es el segundo equipo brasileño al que más veces le ha marcado: registra siete goles en 18 enfrentamientos.

Anotará o realizará una asistencia: Hulk – 2.50 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Fluminense vs Palmeiras Cuotas ofrecidas por 1xBet Fluminense 2.96 1xBet Empate 2.92 1xBet Palmeiras 2.75 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Fluminense vs Palmeiras: últimos partidos