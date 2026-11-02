Pronósticos Manchester United vs Roma: ¿se extiende la racha negativa de los Diablos Rojos?

Descubre los mejores pronósticos para Manchester United vs Roma por la Champions League. Cuotas, análisis y consejos para apostar en este partido.

Los pronósticos de Manchester United vs Roma anticipan un duelo de alta tensión. Los ingleses buscan salir de su profunda crisis frente a unos italianos motivados por sumar como visitantes.

Por la jornada 4 de la Champions League, ambos equipos chocarán el martes 3 de noviembre en el mítico Old Trafford. A partir de las 17:00 horas (hora de Chile), se jugarán puntos vitales para asegurar su lugar en la zona de clasificación.

Nuestros picks Pronósticos: Manchester United vs Roma Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico TOTAL DE GOLES DE ROMA: MÁS DE 1.5 Manchester United llega con problemas defensivos, como evidenció la derrota por 4-1 ante Como. La Roma cuenta con recursos ofensivos y supera su cuota esperada de goles. 1xbet 2.00 Pronóstico ANOTARÁ UN GOL EN CUALQUIER MOMENTO: DONYELL MALEN El neerlandés es una de las principales armas ofensivas de la Roma y ya suma tres tantos en la competición europea. Su doblete ante el Real Madrid respalda su capacidad para marcar en partidos exigentes. 1xbet 2.20 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Manchester United vs Roma

Manchester United arrastra una racha negativa de nueve partidos oficiales sin conocer la victoria.

arrastra una racha negativa de nueve partidos oficiales sin conocer la victoria. Roma ha marcado más de 1.5 goles en ocho de sus últimos 10 partidos.

ha marcado más de 1.5 goles en ocho de sus últimos 10 partidos. La escuadra italiana perdió en sus cuatro visitas históricas a Old Trafford .

. El delantero Donyell Malen registra 10 goles en 11 partidos en todas las competiciones.

Cuotas 1X2 Cuotas: Manchester United vs Roma Cuotas ofrecidas por 1xBet Manchester United 2.27 1xBet Empate 3.50 1xBet Roma 2.70 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Manchester United vs Roma

El momento del cuadro inglés es crítico. Ubicados en el puesto 20 del torneo, vienen de caer de forma consecutiva ante el Atlético de Madrid y el Como. Sus desconcentraciones defensivas son alarmantes, recibiendo goles en los primeros dos minutos de sus recientes tropiezos europeos.

Por su parte, la escuadra italiana llega fortalecida tras golear 4-0 al Slovan Bratislava. Aunque su historial jugando en Inglaterra es mayormente negativo, su gran capacidad ofensiva y constante dominio de la posesión los convierte en una amenaza real para el conjunto local.

Nuestra apuesta segura: Más de 1.5 goles para la Roma

El equipo local atraviesa graves problemas en su última línea, evidenciados en el duro 4-1 sufrido ante el Como, el 3-0 contra Bournemouth y el reciente 2-0 frente a Chelsea. Roma supera ampliamente su cuota esperada de goles y tiene las herramientas para lastimar a una zaga muy vulnerable.

Considerando el poderío ofensivo del cuadro visitante, esta opción ofrece un excelente valor. Tienen el potencial futbolístico para cumplir con esta línea de anotaciones fácilmente.

Apuesta 1 | Total de goles de Roma: Más de 1.5 – 2.00 en 1xbet

Apuesta de valor: Donyell Malen anota

Donyell Malen es la principal carta ofensiva de los visitantes, sumando ya tres tantos en la competición europea. Demostró su enorme jerarquía con un doblete ante el Real Madrid, brillando en los escenarios de mayor exigencia. El atacante neerlandés suma ocho goles en nueve partidos en la Serie A.

Frente a una defensa mermada y con dudas, apostar por su gol representa una oportunidad inmejorable. Su alta efectividad frente al arco justifica plenamente este riesgo.

Apuesta 2 | Anotará un gol en cualquier momento: Donyell Malen – 2.20 en 1xbet

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Alineaciones probables en Manchester United vs Roma

Manchester United : Lammens, Dalot, Yoro, Martinez, Mazraoui, Baleba, Santos, Fernandes, Tielemans, Cunha, Mbeumo.

: Lammens, Dalot, Yoro, Martinez, Mazraoui, Baleba, Santos, Fernandes, Tielemans, Cunha, Mbeumo. Roma: Gollini, Hermoso, Ndicka, Mancini, Wesley, Pisilli, Cristante, Lulli, Mora, Soule, Malen.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Manchester United vs Roma

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Manchester United vs Roma?

Las cuotas indican un duelo muy parejo, pero el Manchester United tiene una ligera ventaja por su condición de local pese a su racha negativa.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El encuentro se disputará en Old Trafford el martes 3 de noviembre a las 17:00 horas (hora de Chile).

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La mejor cuota de valor es el gol de Donyell Malen a 2.20, respaldada por su excelente racha frente a la red.

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