Pronósticos Deportes Limache vs Audax Italiano: el Tomate Mecánico busca dar otro paso hacia las copas

RedGol te brinda los mejores pronósticos para apostar en Deportes Limache vs Audax Italiano, por la fecha 26 de la Liga de Primera.

Nuestros picks Pronósticos: Deportes Limache vs Audax Italiano Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico TOTAL DE GOLES: MENOS DE 2.5 Limache registró menos de tres goles en tres de sus últimos cinco partidos. Audax presenta una tendencia similar en sus seis encuentros más recientes y en ocho de sus últimas nueve presentaciones. 1xBet 2.20 Pronóstico TOTAL DE GOLES DE AUDAX ITALIANO EN LA SEGUNDA MITAD: MENOS DE 0.5 Audax no marcó en el segundo tiempo en seis de sus últimos siete partidos de liga. Como visitante, la tendencia es aún más clara: se quedó sin goles en el complemento en 10 de sus 12 salidas. 1xBet 1.97 Pronóstico TOTAL DE SAQUES DE ESQUINA DE DEPORTES LIMACHE: MENOS DE 4.5 Limache ejecutó menos de cinco córners en 10 de sus 12 partidos como local. Además, registra el promedio más bajo del campeonato en casa, con apenas 3,50 tiros de esquina por encuentro. 1xBet 2.12 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Deportes Limache y Audax Italiano se medirán este lunes 2 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán, por la fecha 26 de la Liga de Primera.

El Tomate Mecánico viene de vencer a Universidad de Concepción como visitante y ocupa el sexto lugar con 37 puntos, en plena lucha por conseguir un cupo a la Copa Sudamericana. El Tano, por su parte, acumula dos empates consecutivos en el torneo y cuatro partidos sin ganar entre la liga y la Copa Chile, competencia en la que quedó eliminado ante Colo Colo. Suma 30 unidades, por lo que necesita ganar para mantener sus opciones de clasificar a las copas internacionales y alejarse definitivamente de la lucha por la permanencia.

En la previa de este partido, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos para Limache vs. Audax Italiano, para que consideres antes de hacer tus apuestas.

La fuerte tendencia de Audax que también repite Limache

En tres de los últimos cinco partidos de Deportes Limache, se registraron menos de tres goles.

Esta tendencia ha sido aún más frecuente en Audax Italiano: en sus seis presentaciones más recientes y en ocho de las últimas nueve, también hubo dos tantos o menos.

Total de goles: Menos de 2.5 – 2.20 en 1xbet

Audax no es eficaz tras el descanso

En seis de sus últimos siete encuentros en el torneo chileno, los Itálicos no lograron marcar goles durante el segundo tiempo.

La tendencia es aún más marcada como visitantes: no anotaron en el complemento en 10 de sus 12 presentaciones fuera de casa.

Total de goles de Audax Italiano en la segunda mitad: Menos de 0.5 – 1.97 en 1xbet

El Tomate Mecánico genera pocos córners en casa

En 10 de sus 12 partidos como local en el Campeonato Nacional, el Tomate Mecánico registró menos de cinco tiros de esquina a favor.

Además, presenta el promedio más bajo del torneo en esa condición, con apenas 3,50 córners por encuentro.

Total de saques de esquina de Deportes Limache: Menos de 4.5 – 2.12 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Deportes Limache vs Audax Italiano Cuotas ofrecidas por 1xBet Deportes Limache 1.99 1xBet Empate 3.60 1xBet Audax Italiano 3.11 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Deportes Limache llega motivado tras su último triunfo y buscará consolidarse en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, mientras que Audax Italiano necesita cortar su mala racha para no perder terreno. Si quieres consultar los mercados y las cuotas de este partido desde tu celular, revisa nuestra guía sobre la app de 1xbet, donde encontrarás información sobre sus funciones y herramientas para apostar desde dispositivos móviles.

Historial de Deportes Limache vs Audax Italiano: últimos partidos