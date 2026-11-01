Los albos celebraron la victoria de los cruzados en el clásico universitario, ya que quedaron a una victoria sobre Ñublense de bajar del cielo su estrella 35.

Pese a que no jugó, Colo Colo fue el gran ganador del Clásico Universitario 203. Y es que al Cacique le servía un solo resultado en el Claro Arena, y terminó cumpliéndose gracias al solitario gol de Clemente Montes a los 4’ para el 1-0 de la UC sobre la U.

Pese a que en el papel nada se mueve en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026, ya que el Cacique sigue líder, los azules segundo y los cruzados terceros, si lo hace la diferencia de puntos en este podio del torneo.

Y es que con esta caída en el Claro Arena el equipo de Fernando Gago se quedó estancado en el segundo lugar con 48 puntos, a diez de distancia del puntero. ¿El gran problema para el romántico viajero? Que solo quedan doce unidades en disputa.

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Colo Colo saca cuentas para ser campeón ante Ñublense

Sacando cuentas, los dirigidos por Fernando Ortiz quedaron a solo una victoria en los próximos cuatro partidos que se vienen para poder ser campeones en esta Liga de Primera 2026.

La primera oportunidad de bajar del cielo la estrella 35 será ante Ñublense el próximo 8 de noviembre a las 15:00 horas. Si los albos se quedan con los tres puntos en el Bicentenario Nelson Oyarzú, el título será una realidad.

Colo Colo goleó por 6-2 a Ñublense en el duelo jugador en la primera rueda. | Foto: Photosport.

En caso de quedarse con la victoria el Cacique alcanzará 61 puntos y se hará inalcanzable para la U, ya que en el mejor de los casos los azules pueden aspirar a sumar 60 unidades de acá al término del torneo.

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En síntesis