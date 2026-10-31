“El favorito fue…”: Javier Correa elige su mejor gol tras noche consagratoria en Colo Colo

El delantero trasandino recalcó que este gran rendimiento se debe apoyo incondicional que ha recibido desde que llegó al Cacique.

Colo Colo ganó, gustó y goleó otra vez en la Liga de Primera. Tras cuatro fechas dandole ventaja a sus rivales, el Cacique volvió a ganar y ahora por 6-1 sobre Universidad de Concepción.

Presentación en el Estadio Monumental que tuvo a Javier Correa como genio y figura. El delantero trasandino lideró la aplastante goleada con cuatro goles en una noche que difícilmente podrá olvidar.

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Incluso Fernando Ortiz fue uno de los primeros en respaldar el gran momento de su delantero y liberarlo de toda crítica por su rendimiento en los partidos anteriores.

“La calidad y la jerarquía que tiene Correa no es algo que voy a descubrir. Él trabaja para tener actuaciones como esta y como las ha tenido el equipo. El resultado es base de trabajo y esfuerzo semanal”, recalcó el “Tano”.

Javier Correa elige su mejor gol en Colo Colo

Pero al momento de analizar su jornada, el “Nine” tuvo que elegir entre los cuatros goles que le marcó al “Campanil”. Para algunos el mejor de la jornada fue el cuarto, mientras que para otros la importancia del 2-0 fue determinante.

Sin embargo, su elección fue otra. “Agradecido por mis compañeros, la gente que me banco y a mi familia que siempre está ahí. ¿Mi gol favorito? Me quedó con el tercero”, indicó el trasandino. Es que en el 36’, y tras una gran jugada colectiva, Javier Correa recibió en el área.

Pero ahora el delantero quedó perfilado para su pie menos hábil, el izquierdo. Pese a ello, y a tener a cuatro defensas sobre su marca más el arquero, sacó un globito al segundo palo que desató la ovación de los hinchas albos.

Incluso algunos lo postularon de inmediato al premio Puskas como uno de los mejores del año por su exquisita definición.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo salta nuevamente a la cancha este lunes 2 de noviembre, ahora por la Copa Chile. El Cacique debe disputar ante Puerto Montt los 45 minutos restantes de la revancha por cuartos de final. Duelo que se disputará en el Estadio Monumental.

Tras ello, será el turno de jugar por el la Liga de Primera. El domingo 8 de noviembre debe visitar a Ñublense en Chillán en duelo pactado a las 15:00 horas. Posteriormente el 22 de noviembre será el clásico con la UC en el Monumental aunque todavía falta confirmar el horario.