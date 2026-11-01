Los azules no pudieron sumar en su visita al Claro Arena al caer por 1-0 gracias a un solitario gol de Clemente Montes. Con esto no solo la UC se les acerca en la lucha por ser el Chile 2, sino que también le dejaron al Cacique la opción de ser campeón el próximo fin de semana.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026 sufrió un importante cambio al término de este clásico universitario. Y es que la derrota de Universidad de Chile ante Católica en el Claro Arena puede dejar a Colo Colo como campeón en unos días más.

El solitario gol de Clemente Montes a los 4’ en la precordillera y la nula capacidad de los azules de siquiera anotar el tanto del empate dejaron una distancia casi imposible de revertir en la parte alta.

Pese a que en el papel nada se mueve, ya que Colo Colo sigue líder, la U segunda y la UC tercera, si lo hace la diferencia de puntos en este podio que está a detalles de darnos al puntero definitivo en esta temporada 2026.

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Colo Colo a nada de tocar la copa tras derrota de U de Chile ante Católica

Con esta caída en el Claro Arena el equipo de Fernando Gago se quedó estancada en el segundo lugar con 48 puntos, a diez de distancia del puntero Colo Colo. Además, la UC acortó distancias en la lucha por ser el Chile 2, ya que los de Daniel Garnero ahora son terceros con 46 unidades.

En lo que respecta a la pelea por el título el gran ganador con este resultado en la precordillera es el Cacique, que el próximo 8 de noviembre a las 15:00 horas puede bajar su estrella 35 del cielo si vence a Ñublense en Chillán, y con esto, desactivar cualquier remontazo de la U.

Así quedó la tabla de posiciones con la derrota de U de Chile ante Católica

El próximo partido de Universidad Católica

Los cruzados volverán a la acción por la fecha 27 de la Liga de Primera ante Deportes Limache el domingo 8 de noviembre a las 20:00 horas en el Claro Arena.

El próximo partido de U de Chile

Los azules por su parte verán acción en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile este jueves 5 de noviembre ante Deportes Antofagasta a las 19:00 horas en el Estadio Santa Laura. Cabe recordar que la U debe remontar el 2-0 en contra de la ida.

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En tanto por la Liga de Primera el romántico viajero enfrentará a Cobresal el lunes 9 de noviembre a las 20:00 horas en estadio todavía por confirmar.