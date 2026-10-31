El periodista Fernando Tapia confirma que el gerente deportivo Manuel Mayo, además del gerente general, Ignacio Asenjo, fueron llamados por la justicia.

Una alarma se encendió la jornada del viernes en el Centro Deportivo Azul, que tiene expectación en toda Universidad de Chile con el Ministerio Público y la investigación del caso Sartor.

Esto, porque en una información exclusiva de 24 horas en TVN, entregada por el periodista Fernando Tapia, se supo que fueron llamados a declarar en calidad de imputados, el gerente general Ignacio Asenjo, además del gerente deportivo Manuel Mayo.

Ignacio Asenjo y Manuel Mayo fueron llamados por el Ministerio Público. Foto: Jorge Loyola/Photosport

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Manuel Mayo e Ignacio Asenjo a declarar por “administración desleal”

Una bomba interrumpió el buen momento de Universidad de Chile en el camarín de jugadores, luego de una información que vuelve a encender el caso Sartor en la interna y que ahora golpea a un directo con el plantel.

“Tiene relación con el caso Sartor y tiene relación con Universidad de Chile, donde hemos tenido conocimiento de que en esta jornada (viernes) el Ministerio Público ha llamado a declarar en calidad de imputados, al gerente general de Azul Azul, Ignacio Asenjo, y al gerente deportivo, Manuel Mayo, que deben comparecer ante el Cuarto Juzgado de Garantía en calidad de imputados“, explicó Fernando Tapia.

En ese sentido, el periodista confirma que “hemos sabido por fuentes cercanas a la investigación que uno de los delitos es administración desleal”, lo que enciende la polémica en la interna de la U.

“Es una bomba que cae en el Centro Deportivo Azul con dos importantes administrativos gerenciales, que son los que hoy están dando la cara, además, en el día a día donde en Universidad de Chile la directiva también está de salida“, finaliza.

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