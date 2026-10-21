El periodista volvió a revelar montos que dejan dudas en la defensa de la U sobre el alto costo de los gastos operacionales: ¿Quién miente?

El terremoto dirigencial sigue sumando capítulos en Universidad de Chile, donde la mira está puesta en el revocado directorio que comanda Cecilia Pérez y que dejará sus funciones en noviembre, luego de la decisión tomada por el liquidador Eduardo Godoy.

En ese sentido, a comienzos de esta semana el periodista Fernando Tapia destapó nuevos antecedentes, de un documento contestado por Azul Azul al Ministerio Público, en medio de la investigación de querellas realizadas por los accionistas minoritarios de la empresa.

En este oficio se precisa los sueldos recibidos por directivos como Michael Clark, Cecilia Pérez, Cristián Aubert, entre otros, además que toca el fuerte alza de los costos operativos de cada partido de la U que se han elevado a cifras millonarias.

En este punto, el periodista destaca que hay sospechas de que “la administración de la concesionaria se ha beneficiado ilícitamente a través de excesivos pagos por servicios o funciones no especificadas o no autorizadas, así como por un eventual sobreprecio en la contratación de proveedores que podrían estar vinculados a miembros del propio directorio o funcionarios, elevando artificialmente los gastos de funcionamiento del club”.

La U asegura que el costo de arrendar el Nacional está entre 40 a 50 millones. Foto: IND.

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La U paga entre 40 a 50 millones por el arriendo del Estadio Nacional

La concesionaria Azul Azul reaccionó 24 horas después a esta información que sacó a la luz el periodista Fernando Tapia, la que incluso aseguró desconocer el liquidador Eduardo Godoy.

En el punto de los costos de operación, la U respondió el alza apuntada en el documento (escrito por Azul Azul al Ministerio Público), donde se sacó un porcentaje del alza de lo que se gastaba en 2021 a 2025, “de 22 millones promedio por partido a 155 millones”.

En ese sentido desde la U replicaron que desde “2021, Universidad de Chile jugó 19 partidos como local, 11 de ellos sin público y los ocho restantes con un aforo máximo de 3.600 espectadores dispuestos por la autoridad. La mayoría de esos partidos se disputaron en el Estadio El Teniente, que tenía un costo de arriendo de 2,5 millones por partido versus los 40 a 50 millones que cuesta el Estadio Nacional”.

“Si a eso se suma el aumento de las exigencias de la autoridad, desde el 2025 en adelante, que involucra los gastos operativos de guardias tácticos, seguridad extra, validadores, arriendo de rejas, registro nacional de hinchas y la operatividad en un reducto con aforo promedio de 40 mil espectadores, las cifras de comparación de los costos de organización de partidos no resisten análisis”, explicaron.

Fernando Tapia aprieta a la dirigencia y por lo sueldos que reciben. Foto: Diego Martin/Photosport

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Fernando Tapia vuelve a golpear a la U con cifras del costo operacional

El periodista Fernando Tapia escribió una columna en el sitio web de radio Pauta, la que tituló “La caja de pandora que abrió Azul Azul”, donde nuevamente va contra las cifras entregada por Azul Azul.

En ese sentido, asegura que falta información y que, además, su explicación, recordando que ellos mismos entregaron las cifras al Ministerio Público, abren todo tipo de sospechas sobre el alto valor que se paga por cada partido.

“Sin embargo, he aquí las sospechas de los querellantes, los gastos por organizar sus partidos de local, sin considerar el arriendo del estadio, pasaron de 2115 millones de pesos en 2024 a 4307 millones en 2025, con apenas 6 partidos más. La desconfianza que arrojan estas cifras se refrenda al compararlas con los gatos oficialmente informados por Blanco y Negro en sus estados financieros respecto de la operación estadio, excluyendo el ítem arriendo”, enfatiza.

“Según un análisis de los denunciantes en el proceso, a la “U” le sale mucho más caro organizar sus partidos que a Colo Colo. De hecho, este ítem, entre los años 2023 y 2025, se multiplicó 4,6 veces en Azul Azul, mientras que en Colo Colo, que incluye además concentración y traslados de su primer equipo, aumentó 1,25. Hay algo que no calza, ciertamente, y requiere más información“, finaliza.