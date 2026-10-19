El periodista Fernando Tapia tuvo acceso a un informe, donde se detallan los montos que cada director se lleva a la casa.

Universidad de Chile atraviesa una dura crisis dirigencial, una vez que se pidió revocar a todo el directorio que comandaba la presidenta Cecilia Pérez en Azul Azul, algo que ocurrirá en el mes de noviembre.

En ese sentido, el periodista Fernando Tapia entregó nuevos detalles de la grave situación en la interna del club, como el alza en los costos operacionales, que, según su información, fueron clave para pedir la salida de los nombres principales de la mesa, por apuntar un posible delito.

Pero dentro de un informe que leyó en el programa “Pauta de Juego” también reveló los sueldos millonarios de Michael Clark y Cecilia Pérez, además de Cristián Aubert, que estarán bajo la lupa.

La presidenta Cecilia Pérez también es apuntada por su salario en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Millonarios sueldos en la directiva de U de Chile

Fernando Tapia apuntó los millonarios sueldos que se han pagado en el directorio de Universidad de Chile, con altos cargos con cifras con son, a lo menos, escandalosas.

“En remuneraciones, Michael Clark aparece en el registro como director ejecutivo con un sueldo mensual desde febrero 2024 hasta abril 2026, en ese periodo era presidente del directorio de Azul Azul y renunció a la presidencia y al directorio el pasado 23 de abril de 2026″, explica.

“Su sueldo bruto fue similar al del gerente general en ese periodo, 14,3 millones de pesos. Siguió recibiendo una remuneración, consolidando un ingreso, entre febrero de 2024 a abril de 2025 de 409 millones, un liquido de 300 millones para adentro, recuerden que ese directorio tomo decisión de no ser remunerado”, detallan.

No fue el único que está en la misma posición: “En ese mismo periodo, febrero 2024 a abril 2026, la señora Cecilia Pérez como directora de asuntos públicos recibió un sueldo bruto de cerca de 90 millones de pesos, pero también como directoria ejecutiva recibió entre mayo y septiembre de 2026 de 74 millones brutos”.

Pero también profundizó en el caso de Cristián Aubert y su situación en la interna de Azul Azul, además de dejar abierta la puerta de un nexo con una empresa de limpieza con altos contratos con la concesionaria de la U.

“El señor Cristián Aubert como director ejecutivo desde octubre 2021 a julio 2022, un bruto de 272 millones de pesos. Él mismo como asesor comercial, fíjese ustedes con doble sueldo, desde febrero a septiembre de 2026 por 45 millones. Hubo pagos que no estaban en conocimiento de los accionistas”, finaliza.