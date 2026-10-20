Pronósticos Montevideo City Torque vs Atlético Mineiro: el Galo quiere sellar su pase a la final de la Sudamericana

RedGol trae los mejores pronósticos para apostar en Montevideo City Torque vs Atlético Mineiro por la semifinal de la Copa Sudamericana 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Montevideo City Torque vs Atlético Mineiro Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Intervalo de gol (31-45 Mins): Sí En los últimos cuatro partidos de Montevideo City Torque en la Copa Sudamericana, se registró al menos un gol entre el minuto 31 y el descanso. La tendencia también se repitió en los cuatro encuentros más recientes de Atlético Mineiro. En la ida, el equipo brasileño marcó dos veces durante ese tramo, a los 37 y 42 minutos. 1xBet 2.58 Pronóstico Anotará un gol en cualquier momento: Bernard Bernard fue clave en la ida al marcar uno de los tres goles de Atlético Mineiro. Además, anotó en la vuelta de los cuartos de final ante Santos y convirtió en sus dos últimas apariciones en el Brasileirão, frente a Bragantino y Athletico Paranaense. El delantero de 34 años no sumó minutos en los dos partidos ligueros más recientes, por lo que podría llegar descansado al compromiso copero. 1xBet 5.00 Pronóstico Saques de esquina de Montevideo City Torque: Más de 5.5 Montevideo City Torque superó los cinco córners a favor en cuatro de sus seis partidos como local en la Copa Sudamericana. Atlético Mineiro, por su parte, promedia 6,20 tiros de esquina concedidos por encuentro como visitante. Además, recibió al menos cinco córners en sus cinco salidas y superó esa cifra en tres ocasiones. 1xBet 1.96 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Montevideo City Torque y Atlético Mineiro se enfrentarán este miércoles 21 de octubre, a las 19:00 horas, en el Estadio Centenario de Uruguay, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

En el partido de ida, el elenco brasileño se impuso por un contundente 3-0, gracias a los goles de Reinier, Bernard y Borbas. Así, el Galo llega a territorio uruguayo con una cómoda ventaja en su lucha por acceder a la final. Por su parte, los Citadinos atraviesan un momento irregular, ya que solo ganaron uno de sus últimos siete compromisos en todas las competencias.

Antes de que comience el partido, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos de Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro para que los tengas en cuenta a la hora de realizar tus apuestas en la Copa Sudamericana.

El cierre del primer tiempo puede ser decisivo

En los últimos cuatro partidos de Montevideo City Torque en la Copa Sudamericana, se registró al menos un gol entre el minuto 30 y el final del primer tiempo.

La tendencia se repite en Atlético Mineiro: en sus cuatro encuentros más recientes en la competencia, también hubo uno o más tantos durante ese tramo.

En el partido de ida, el elenco brasileño marcó dos goles en ese lapso, a los 37 y 42 minutos, respectivamente.

Intervalo de gol (31-45 Mins): Si – 2.58 en 1xbet

Bernard, el jugador clave para Atlético Mineiro

Bernard fue crucial en el partido de ida, al anotar uno de los tres tantos de su equipo y contribuir a que llegara con una muy buena ventaja a definir la serie en Uruguay. El delantero también había marcado en el partido de vuelta de los cuartos de final frente a Santos y convirtió en sus últimas dos apariciones en el Brasileirão, ante Bragantino y Athletico Paranaense.

El atacante de 34 años no sumó minutos en los dos encuentros más recientes de su equipo en la liga, reservándose para los compromisos de copa.

Anotará un gol en cualquier momento: Bernard – 5.00 en 1xbet

Los córners a favor se repiten en las localías del equipo uruguayo

En cuatro de sus seis partidos como local en el certamen internacional, el cuadro uruguayo registró más de cinco córners a favor.

El elenco brasileño ha sufrido en este aspecto, ya que promedia 6,20 tiros de esquina en contra como visitante. En sus cinco salidas, recibió al menos cinco córners y superó esa línea en tres de ellas.

Saques de esquina de Montevideo City Torque: Más de 5.5 – 1.96 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Montevideo City Torque vs Atlético Mineiro Cuotas ofrecidas por 1xBet Montevideo City Torque 3.12 1xBet Empate 3.41 1xBet Atlético Mineiro 2.45 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Montevideo City Torque vs Atlético Mineiro: últimos partidos