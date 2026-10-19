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U. de Chile

¿Va por TNT? El canal que transmite EN VIVO por TV y ONLINE a U. de Chile vs. Antofagasta por Copa Chile 2026

La U se mide ante los Pumas para remontar en la vuelta de cuartos de final por Copa Chile.

Por Franccesca Arnechino

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U. de Chile se enfrentará nuevamente a Deportes Antofagasta.
© Photosport.U. de Chile se enfrentará nuevamente a Deportes Antofagasta.

Universidad de Chile vuelve a la cancha por la Copa Chile 2026, junto a su mainsponsor JugaBet. Los Azules enfrentarán a Deportes Antofagasta este martes por la vuelta de los cuartos de final, para evitar una eliminación anticipada.

La U buscará remontar el 2-0 de la ida para avanzar a semifinales. Los azules llegan motivados tras golear 6-0 a Ñublense y recuperar jugadores, mientras Deportes Antofagasta intentará defender su ventaja.

En JugaBet el triunfo de la U está pagando 1.36. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 13.600. El empate tiene un factor de 5.21 y la victoria de Antofagasta 8.78.

La U cayó por 2-0 con Antofagasta en Copa Chile.

La U cayó por 2-0 con Antofagasta en Copa Chile.

U. de Chile vs. Antofagasta: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. Deportes Antofagasta juegan este martes 21 de octubre, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Santa Laura, por la vuelta en cuartos de final de Copa Chile 2026.

El partido entre Azules y Pumas, será transmitido exclusivamente por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)

Tabla de posiciones Copa Chile 2026

En resumen…

  • Universidad de Chile enfrentará a Deportes Antofagasta este martes 21 de octubre a las 19:00.
  • El partido por Copa Chile será en el Estadio Santa Laura.
  • TNT Sport Premium y HBO Max transmitirán en vivo el encuentro.
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