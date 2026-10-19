Universidad de Chile vuelve a la cancha por la Copa Chile 2026, junto a su mainsponsor JugaBet. Los Azules enfrentarán a Deportes Antofagasta este martes por la vuelta de los cuartos de final, para evitar una eliminación anticipada.
La U buscará remontar el 2-0 de la ida para avanzar a semifinales. Los azules llegan motivados tras golear 6-0 a Ñublense y recuperar jugadores, mientras Deportes Antofagasta intentará defender su ventaja.
En JugaBet el triunfo de la U está pagando 1.36. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 13.600. El empate tiene un factor de 5.21 y la victoria de Antofagasta 8.78.
La U cayó por 2-0 con Antofagasta en Copa Chile.
U. de Chile vs. Antofagasta: Horario y dónde ver
Universidad de Chile vs. Deportes Antofagasta juegan este martes 21 de octubre, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Santa Laura, por la vuelta en cuartos de final de Copa Chile 2026.
El partido entre Azules y Pumas, será transmitido exclusivamente por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
Tabla de posiciones Copa Chile 2026
En resumen…
- Universidad de Chile enfrentará a Deportes Antofagasta este martes 21 de octubre a las 19:00.
- El partido por Copa Chile será en el Estadio Santa Laura.
- TNT Sport Premium y HBO Max transmitirán en vivo el encuentro.