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Universidad de Chile

U de Chile confirma El Teniente para recibir a Ñublense: hay aforo autorizado en Rancagua

Tal como adelantó el fin de semana Redgol, los azules se moverán al estadio de O'Higgins, luego de no llegar a acuerdo en Santa Laura.

Por Cristián Fajardo C.

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La U deberá dejar Santiago para ser local.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTLa U deberá dejar Santiago para ser local.

Universidad de Chile confirmó el cambio de escenario para recibir a Ñublense, el próximo lunes 12 de octubre por la Liga de Primera, que pasará al estadio El Teniente de Rancagua.

Tal como adelantó el fin de semana Redgol, la baja de aforo de las autoridades a 5 mil personas fue determinante para esquivar Santa Laura, donde desde el lunes los azules no hicieron más esfuerzo en poder cambiar la situación con la Delegación Presidencial.

Por lo mismo, pasaron al siguiente plan que era ir al reducto de O’Higgins, lo que fue ratificado por el propio cuadro azul en sus redes sociales, donde anuncian que pronto tendrán novedades con las entradas.

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Universidad de Chile moverá su localía hasta el estadio El Teniente de Rancagua, en algo que puede repetir para la revancha del 21 de octubre ante Deportes Antofagasta por la Copa Chile.

Pero, en relación al duelo ante Ñublense, los azules también conocieron el aforo que tendrán disponible para recibir al cuadro chillanejo por la Liga de Primera 2026.

Según informa el sitio Emisora Bullanguera, serán 12 mil los hinchas que podrán estar disponible el lunes, que es una jornada feriada, pero donde la U nuevamente dejará Santiago esta vez como local.

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