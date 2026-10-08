“Hasta las esposas están comprometidas”: La curiosa confesión del DT de Antofagasta tras triunfo ante la U por Copa Chile

Luis Marcoleta confesó el importante trabajo que hay detrás del plantel Puma y que los tienen luchando en dos frentes al cierre de año.

Deportes Antofagasta logró dar el primer gran golpe en la Copa Chile. El elenco de la Primera B doblegó a la U y lo superó por 2-0 en el duelo de ida. Lo que pone al elenco del norte con la primera ventaja para avanzar de fase.

Un rendimiento que ilusiona especialmente a Luis Marcoleta. El experimentado entrenador se encontró con un grupo de jugadores con hambre de gloria y que se refleja en cada partido que disputan los Pumas.

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“Hay un sinfín de trabajo que se desconoce. Nosotros esperamos seguir equilibrados porque este grupo lo que más quiere es ver lo más alto a Antofagasta. Se sacan la mugre todos los días”, recalcó tras el triunfo ante la U.

Si el experto en ascensos hasta destacó una labor desconocida y que lo sorprendió gratamente. Esto debido a que hay compromiso hasta de las parejas de sus propios jugadores para hacer historia este 2026.

Luis Marcoleta destacó el compromiso de sus jugadores dentro y fuera de la cancha.

“Para septiembre tuvimos una celebración por fiestas patrias. Conversé con las parejas de los jóvenes, y en ese rato me di cuenta que las esposas están tan comprometidas como sus maridos”, resaltó el DT.

“Les pedí que me dijeran virtudes, y fue muy entretenido ya que todas hablaron de lo profesional que son sus parejas. Cuidan su peso, de estar bien. Esto me dio un buen diagnostico. No hay uno solo que no se esfuerce”, respaldó Marcoleta a su plantel.

¿Cuándo juega Deportes Antofagasta?

Deportes Antofagasta marcha quinto en la Primera B con 41 unidades. Este domingo 11 de octubre recibe a San Marcos de Arica. Luego el 18/10 debe visitar a Santa Cruz.

Tras ello, el 21 de octubre vendrá la revancha por los cuartos de final de Copa Chile y el gran desafío de mantener la ventaja ante Universidad de Chile que hará de local y buscará remontar la llave.