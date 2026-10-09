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Liga de Primera 2026

¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite EN VIVO Colo Colo vs. Coquimbo Unido por Liga de Primera

Los Albos visitarán al conjunto Pirata por la fecha 24 del campeonato nacional.

Por Franccesca Arnechino

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Los Albos buscarán sumar una nueva victoria en Liga de Primera.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTLos Albos buscarán sumar una nueva victoria en Liga de Primera.

Colo Colo junto a su mainsponsor JugaBet, vuelve a enfocarse en Liga de Primera, tras el accidentado partido ante Puerto Montt por Copa Chile, los albos preparan su regreso al torneo nacional.

Para eso, el Cacique viajará a la cuarta región para enfrentar a Coquimbo Unido, este domingo, duelo que marcará el retorno a la competencia.

En JugaBet el triunfo de Colo Colo está pagando 2.35. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 23.500. El empate tiene un factor de 3.51 y la victoria de Coquimbo 3.26.

Colo Colo y Puerto Montt tienen fecha para reanudar su partido por Copa Chile.

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¿Dónde ver Colo Colo vs. Coquimbo Unido EN VIVO?

Colo Colo vs. Coquimbo Unido juegan este domingo 11 de octubre, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026

El partido entre Albos y Piratas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 36 (HD)
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Probable formación Colo Colo vs. Coquimbo Unido

Los Albos saldrían a la cancha con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Cristian Díaz, Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Gedeón Díaz; Leandro Hernández y Javier Correa.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…

  • Colo Colo visitará a Coquimbo Unido por la fecha 24 de la Liga de Primera.
  • El partido es válido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.
  • TNT Sports Premium y HBO Max transmitirán el partido.
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