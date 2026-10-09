En el nuevo espacio de RedGol analizamos y apostamos por el mejor goleador de la actualidad en el fútbol chileno. ¿Con cuál te quedas?

Dicen que las comparaciones son odiosas, y como nosotros lo somos, damos inicio a un nuevo programa en nuestras plataformas digitales de RedGol: llega “Versus”, donde hacemos competir a dos protagonistas del deporte nacional e internacional.

El episodio número 1 cuenta con dos ilustres protagonistas de la Liga de Primera, puesto que hicimos competir a dos goleadores mediáticos, como lo son Fernando Zampedri y Javier Correa.

En el formato de Versus los personajes principales son “defendidos” con datos tangibles y otros no tanto, para realizar un acalorado debate y llegar a la conclusión de quién es el mejor.

Semana tras semana en RedGol les vamos a presentar un “Versus”, donde esperamos generar debate y entretener a nuestra querida comunidad.

Más adelante se vienen programas con diferentes protagonistas, como Jorge Sampaoli, Nelson Acosta, Marcelo Bielsa, Iván Zamorano, Marcelo Salas, Johnny Herrera, Sergio Vargas, entre muchos otros.

Les pasamos la pelota a ustedes y pueden comentar. ¿Quién es el mejor 9, Fernando Zampedri o Javier Correa?

“Versus”: Fernando Zampedri o Javier Correa