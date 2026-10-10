Tras brillar en Copa Chile y sumarse al batallón juvenil de Fernando Ortiz, Gedeón Díaz se puso metas en su aventura por el Cacique.

Gedeón Díaz sigue dando buenas noticias en la cantera de Colo Colo. El juvenil anotó en el 1-0 ante Audax, por Copa Chile, y ahora firmó hoy su primer contrato profesional en Macul.

Según explicó el periodista de ESPN Chile, Christopher Brandt, el joven de 18 años amarró su vínculo hasta el 2030. Colo Colo anunció con bombos y platillos la firma y destacó la figura de su joya nacida en Venezuela.

“Estoy muy feliz por este gran paso en mi carrera. El apoyo de mi familia es fundamental en estos momentos, porque sin ellos no sé si hubiera logrado esto. Son mi motor día a día a seguir luchando por mis sueños”, dijo Gedeón.

Gedeón Díaz va por más en Colo Colo

Luego de estampar la firma hasta 2030 en el Cacique, Gedeón Díaz fue consultado sobre su futuro en Macul. El talentoso mediapunta la tiene clara y no se marea con el éxito, aunque se plantea firmes metas.

Foto: Colo Colo

“Lo he tomado con mucha calma, feliz de ser considerado en el plantel y darle las gracias a los profesores por eso”, aseguró. Pero no se quedó ahí y dijo que ya se ve levantando el título de la Liga de Primera.

En relación a su tanto ante Audax Italiano, en Copa Chile, Gedeón explicó que “es una alegría inexplicable hacer un gol con el equipo que amas, fui muy feliz en ese momento”.

Foto: Colo Colo

“Ahora a seguir estando en el plantel, poder salir campeón con el club es una meta que está aquí mismo”, cerró. Díaz tiene tres duelos jugando por el equipo (todos en Copa Chile), con un gol en 127 minutos jugados.