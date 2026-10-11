El Cacique sale a la cancha por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026 visitando a los piratas en el Francisco Sánchez Rumoroso este domingo 11 de octubre.

Colo Colo vuelve a la acción hoy domingo 11 de octubre en la Liga de Primera 2026. El Cacique enfrentará por la fecha 24 a Coquimbo Unido, elenco al que visitará en búsqueda de tres puntos que le permitan recuperar algo de su buena ventaja en la cima del torneo.

Los dirigidos por Fernando Ortiz vienen dos empates seguidos en el torneo local, razón por la cual perdieron algo de distancia sobre sus más cercanos perseguidores. Mientras el Cacique es líder con 54 puntos, Universidad Católica y Universidad de Chile le siguen con 42 unidades.

Por lo mismo, el ganar hoy en el Francisco Sánchez Rumoroso se hace crucial ante un equipo que viene de dos derrotas consecutivas en la Liga de Primera y que marcha con 29 puntos en un discreto puesto 11° en la tabla.

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Colo Colo: Citados y el XI para visitar a Coquimbo Unido

Para este compromiso el Tano Ortiz contará con el regreso de sus seleccionados tras no contar con ellos en la llave de Copa Chile ante Deportes Puerto Montt. Y con esto, el argentino se la jugará con un osado movimiento en el arco.

Y es que todo apunta a que el DT apostará por Gabriel Maureira como titular por sobre Vozinha, quien pese a volver a la citación luego de estar con la selección de Cabo Verde, tendrá que ver el partido desde la banca.

Los citados del Cacique para visitar a Coquimbo Unido en esta fecha 24. | Foto: Colo Colo.

En lo que respecta a las bajas, lamentablemente por motivos médicos están descartados Maximiliano Romero y Claudio Aquino. Mientras el delantero presenta un edema en el recto anterior del muslo derecho, el volante está en etapa de reintegro deportivo por una sobrecarga en la rodilla izquierda.

Con todo esto dicho, la formación del Popular para visitar a Coquimbo será con Gabriel Maureira en portería; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa y Álvaro Madrid en el mediocampo; Leandro Hernández y Javier Correa en ofensiva.

Colo Colo vs Coquimbo Unido: Día y horario

Piratas y albos se verán las caras hoy domingo 11 de octubre a las 15:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso. Este duelo será válido por la fecha 24 de la liga de Primera 2026.

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En síntesis