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Primera B

Tabla de Primera B: Iquique sueña con entrar a Liguilla tras vencer a Unión Española

Ya alejados de la parte baja, los Dragones Celestes siguen vivos para el último cupo de la postemporada luego de superar a los hispanos por 1-0.

Por Alfonso Zúñiga

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Iquique cierra la fecha 27 en Primera B con triunfo a Unión Española.
© Deportes IquiqueIquique cierra la fecha 27 en Primera B con triunfo a Unión Española.

El sueño sigue intacto para Deportes Iquique. Luego que la pasada semana asegurara su permanencia en Primera B, ahora sueña con meterse en la Liguilla por el segundo ascenso, tras superar por la cuenta mínima y de local a la Unión Española.

La anotación del argentino Agustín Venezia (20′) le permite a los Dragones Celestes no sólo sumar su tercera victoria consecutiva, sino quedar a sólo cinco puntos del último cupo para meterse en la postemporada. Una pelea donde están los hispanos que no ganan hace seis fechas.

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¿Cómo quedan en la Tabla de Posiciones en Primera B?

Gracias a esta victoria, Deportes Iquique da el salto a la 11° posición de la Liga de Ascenso con 34 puntos, a apenas dos unidades de Unión Española que se mantiene noveno con 36. Recordemos que el último puesto de Liguilla hoy lo tiene San Marcos de Arica con 39.

Así se jugará la próxima fecha

VIERNES 16 DE OCTUBRE

  • Santiago Wanderers vs. Rangers / 18:00 horas / Estadio Elías Figueroa de Valparaíso

SÁBADO 17 DE OCTUBRE

  • Magallanes vs. San Luis de Quillota / 12:30 horas / Estadio Municipal de San Bernardo
  • Cobreloa vs. Deportes Recoleta / 15:00 horas / Estadio Zorros del Desierto de Calama

DOMINGO 18 DE OCTUBRE

  • Curicó Unido vs. Deportes Iquique / 12:30 horas / Estadio Bicentenario La Granja
  • Unión San Felipe vs. Deportes Temuco / 12:30 horas / Estadio Municipal de San Felipe
  • San Marcos de Arica vs. Puerto Montt / 15:00 horas / Estadio Carlos Dittborn
  • Santa Cruz vs. Antofagasta / 17:30 horas / Estadio Joaquín Muñoz García

LUNES 19 DE OCTUBRE

  • Unión Española vs. Copiapó / 19:00 horas / Estadio Santa Laura
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