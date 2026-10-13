Desde el Valle del Aconcagua reclaman por la actuación de los árbitros en la derrota 4-0 ante Rangers.

Rangers le ganó una verdadera final a Unión San Felipe en la Primera B en Talca. Claro que desde el equipo visitante quedaron muy molestos con el arbitraje. Así lo demostró su presidente.

Los Piducanos necesitaban vencer a los del Valle del Aconcagua para seguir con la ilusión de salvarse del descenso a la “C”, y vaya que lo hicieron. Los dirigidos por Ivo Basay golearon por 4-0 al Uní-Uní. Todo fue felicidad para los de la Región del Maule.

La molestia en San Felipe

En Unión San Felipe vivieron la otra cara de la moneda. Raúl Delgado, presidente y propietario de este club, desató su enojo con lo realizado por el árbitro Franco Jiménez. Para el dirigente, hubo jugadas que pudieron cambiar el destino del juego.

“Estoy muy enojado… Revisen el primer córner para San Felipe. Hay un tremendo penal a Cristian Suárez, pero el árbitro se encontraba distraído y el VAR estaba mirando una serie de Netflix“, indicó Delgado.

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“En el segundo gol de Rangers, le pegan una patada en la espalda a Suárez,¿cómo no lo ve el VAR? Estás jugando un partido de estas características y a los 25 minutos vas perdiendo 2-0, indudablemente ya está, perdiste el partido“, complementó el presidente. incluso acusó que esto terminó sacando del encuentro a su plantel.

“¿Se dieron cuenta cómo estaban los jugadores, especialmente después del segundo gol? Los jugadores estaban indignados, todo esto te saca de control. Rangers jugó mejor que nosotros, pero hay fallos arbitrales que no se justifican de ninguna manera“, agregó Raúl Delgado.

Rangers se mantiene en el último lugar de la Primera B con 21 puntos, pero ahora tiene a Unión San Felipe y a Deportes Santa Cruz a 1 unidad de distancia. Solo el colista pierde la categoría. El presidente del Uní-Uní no se saca el enojo con Franco Jiménez.

“La verdad es que no entiendo nada. Este es un árbitro FIFA, y los del VAR no sé en qué están, no sé si están distraídos o miran solamente lo que tienen que mirar de San Felipe y no ven lo de los otros equipos“, cerró el directivo.