Un partido que puede definir la continuidad o el caer de división se disputa hoy en Talca. Ojo con la transmisión por TV.

Rangers se juega el todo o nada en la Primera B. Es que los talquinos salen a la cancha este lunes a enfrentar a Unión San Felipe, rival directo en la lucha por no caer a la Segunda División Profesional.

A falta de cuatro partidos para el final de la Primera B, los hombres de Ivo Basay son colistas y están a cuatro puntos del Uní Uní y Santa Cruz. En caso de ganar hoy, recortarán distancia y quedaría a una unidad a falta de tres fechas.

Por su parte, los del valle del Aconcagua vienen con una seguidilla de derrotas. Por eso, un sacudón dirigencial sacó de la banca a Juan José Luvera y Esteban Carvajal tomó al equipo en la recta final del torneo.

¿Dónde ver EN VIVO Rangers vs Unión San Felipe hoy?

El partido entre Rangers ante Unión San Felipe se podrá ver en TV solo por TNT Sports (básico). El encuentro se disputará a las 15.00 de este lunes 12 de octubre, donde en streaming irá por TNT Sports en HBO Max.

El antecedente del partido juega a favor de los albirrojos, quienes ganaron por 2-1 en la primera rueda. Sin embargo, a este encuentro ambos equipos llegan golpeados tras las últimas derrotas.

Uno que alzó la voz en Talca fue Ivo Basay. El Hueso le puso presión a sus jugadores con miras al vital duelo. Ahí cuentan con la baja de Iván Rozas, que por lesión no podrá estar ante San Felipe.

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“Esperamos llegar en las mejores condiciones. Sabemos la responsabilidad y lo que significa este partido para nosotros y esperemos dejar los puntos en casa, porque son vitales para las pretensiones de lo que todo el mundo espera en Talca”, dijo Basay.