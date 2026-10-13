Los ingleses reciben al vigente campeón europeo por la segunda fecha de la Champions League 2026-27.

La UEFA Champions League tendrá un choque de alto nivel este miércoles, cuando Manchester City enfrente al Paris Saint-Germain, por la segunda jornada de la fase de liga.

Los Ciudadanos buscarán extender su buen momento frente al campeón vigente del torneo. Mientras que el PSG intentará buscar un triunfo, tras la goleada sobre Slovan Bratislava.

Los partidos de Champions League también se pueden apostar en JugaBet. En Manchester City vs. PSG las cuotas son 2.24, 4.07 y 3.04, respectivamente. Es decir que si apuestas $10.000 al conjunto Parisino paga $22.400.

Manchester City llega después de vencer por 3-0 a Liverpool en la Premier League.

¿A qué hora juegan Manchester City vs PSG?

El partido entre Manchester City y PSG se disputará este miércoles 14 de octubre, desde las 16:00 horas de Chile, en el Etihad Stadium, por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League 2026-27.

El encuentro se podrá ver EN VIVO por TV a través de la señal de ESPN 5 y ESPN Premium y online vía streaming Disney+ Premium , para usuarios previamente suscritos al servicio de streaming.

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Estos son los canales según tu cableoperador:

ESPN 5

VTR: 45 (SD) – 859 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)

Claro:177 (SD) – 477 (HD)

Entel: 218 (HD)

Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)

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Probables formaciones

Manchester City : Gianluigi Donnarumma, Josko Gvardiol, Ruben Dias, Marc Guehi, Matheus Nunes, Phil Foden, Enzo Fernandez, Ayyoub Bouaddi, Erling Haaland, Antoine Semenyo, Jeremy Doku.

: Gianluigi Donnarumma, Josko Gvardiol, Ruben Dias, Marc Guehi, Matheus Nunes, Phil Foden, Enzo Fernandez, Ayyoub Bouaddi, Erling Haaland, Antoine Semenyo, Jeremy Doku. PSG: Matvey Safonov, Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Vitor Vitinha, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, Desire Doue.

En resumen…